Defensie onderschept recordhoeveelheid van 2600 kilo drugs in Caribische Zee

WILLEMSTAD – De Koninklijke Marine en Kustwacht hebben bijna 2600 kilo drugs onderschept in de Caribische Zee. De onderschepping vond plaats bij twee afzonderlijke operaties, waarbij gisteren ruim 2000 kilo drugs in beslag werd genomen en afgelopen zondag nog eens 560 kilo.

De alertheid van het marineschip werd beide keren geactiveerd door de Kustwacht Caribisch gebied, die de smokkeltransporten had opgemerkt.

Het stationsschip De Groningen zette haar snelle onderscheppingsboot FRISC in om de achtervolging in te zetten. Het onderscheppingsproces werd uitgevoerd door een team van getrainde leden, bestaande uit zowel scheepsbemanning als leden van het Fleet Marine Squadron.

Opvallend was dat de eerste groep van zes verdachten weigerde te stoppen en zelfs niet reageerde op waarschuwingsschoten. Dit dwong de militairen om gericht vuur te gebruiken om de buitenboordmotoren van de smokkel-go-fast uit te schakelen.

Tijdens de achtervolging werden door de opvarenden pakketten drugs overboord gegooid, welke later uit het water werden gehaald. De tweede go-fast staakte de vlucht na waarschuwingsschoten.

Alle verdachten samen met de in beslag genomen drugs zijn overgedragen aan de lokale autoriteiten. De drugs zijn inmiddels vernietigd.

Zr.Ms. Groningen heeft sinds haar inzet als stationsschip in het Caribisch gebied al negen succesvolle drugsvangsten op haar naam staan. Naast haar rol in counterdrugsoperaties staat het schip sinds mei ook paraat voor humanitaire hulpverlening in het gebied.