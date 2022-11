Defensie ververst militairen op Curaçao

WILLEMSTAD – Defensie heeft vandaag voor de veertigste keer een nieuwe lading militairen gebracht naar Curaçao. Middels de traditionele peddeloverdracht loste de nieuwe commandant kapitein Martijn Huis in ‘t Veld zijn voorganger majoor Rian van der Meer af. Rotatie 41 blijft vier maanden in het Caribisch gebied.

Deze compagnie, de Alfa ‘Java’-compagnie is geen onbekende in de regio. Zij had in 2017 ook de taak als Landmachtcompagnie in het Caribisch gebied. Hierbij hebben zij bijstand geleverd op Sint Maarten voor, tijdens en na orkaan Irma.

De vertrekkende eenheid heeft de afgelopen maanden naast trainen, ook een aantal ondersteuningen geleverd aan lokale autoriteiten. Het ondersteunen van civiele autoriteiten is één van de hoofdtaken voor Defensie in het Caribisch gebied.

Kapitein Huis in ’t Veld kijkt er naar uit met zijn mensen te kunnen trainen in het Caribisch gebied: “De ‘Java’ Compagnie is vereerd om, wederom, te gast te mogen zijn op Curaçao. We kijken er naar uit, om met onze ‘Can Do’-mentaliteit, ondersteuning en bijstand te leveren waar nodig. Daarnaast zullen wij van onze periode op Curaçao gebruik maken, om te trainen zodat wij de komende jaren gereed blijven voor welke inzet dan ook.”

CidW 41 is afkomstig van 12 Infanteriebataljon Regiment van Heutsz, een eenheid van 11 Luchtmobiele Brigade. De Compagnie in de West (CidW) is een permanente eenheid van de Koninklijke Landmacht in het Caribisch gebied die kan worden ingezet voor een verscheidenheid aan taken. De bedoeling is dat zij de komende vier maanden trainen op zowel Aruba, Bonaire als Curaçao.