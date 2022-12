Defensie verzorgt kerstviering op Marinebasis Parera 

WILLEMSTAD – Op zaterdag 24 december is er weer een grote kerstviering op het terrein van de Marinebasis Parera. De laatste keer was in 2019, door covid kon er in 2020 en 2021 geen kerstviering gehouden worden.

Het publiek is vanaf half acht welkom, de viering zelf begint om acht uur. De dienst wordt voorgegaan door vlootpredikant Jan Peter van Bruggen en aalmoezenier Ray van Schalkwijk. Muzikaal zorgen Vocal Group “Popcorn” en de Politiekapel voor de kerstklanken.

Na afloop is er gelegenheid om onder het genot van chocolade en kerstbrood na te praten. Parkeren is op het terrein van de keuringsdienst. Tijdens de kerstviering zullen medewerkers van Defensie daar als parkeerwacht assisteren.

Wie de viering bij wil wonen moet een geldige sedula, rijbewijs of paspoort meenemen.