Defensie Defensiepersoneel neemt met erehaag afscheid van overleden 24-jarige militair Julian Redactie 14-01-2025 - 1 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Langs een erehaag van zijn defensiecollega’s is gisteren op marinebasis Parera afscheid genomen van de militair die vorige week overleed. De lijkwagen met daarin het lichaam van de 24-jarige soldaat Julian reed het kazerneterrein af terwijl aan weerszijden van de weg defensiepersoneel een saluut bracht.

De militair is een onnatuurlijke dood gestorven, blijkt uit onderzoek van de Koninklijke Marechaussee die dit aan Curacao.nu bevestigen. Wat dat exact inhoudt kan de Marechaussee nog niet zeggen, maar het rapport wordt in de komende dagen verwacht.

De Koninklijke Marechaussee sluit een misdrijf en een natuurlijke dood uit. Een onnatuurlijke dood kan verschillende oorzaken hebben, zoals een bestaande medische aandoening, zelfmoord of een overdosis. Over de specifieke oorzaak in deze zaak doet de Marechaussee nog geen uitspraken.

Het lichaam van de jonge militair werd op maandagochtend 6 januari op de vloer van een badkamer op de marinebasis gevonden.