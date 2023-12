Delta Air Lines vliegt weer rechtstreeks tussen Atlanta naar Curaçao

WILLEMSTAD – Delta Air Lines is zaterdag feestelijk onthaald op de luchthaven van Curaçao. Bij aankomst werd het vliegtuig begroet met een traditioneel watersaluut van de luchthavenbrandweer.

Deze verwelkoming markeert de hervatting van de rechtstreekse vluchtverbinding tussen Delta’s hub in Atlanta, Georgia, en Curaçao. Deze dienst zal elke zaterdag worden uitgevoerd met een Boeing 737, die plaats biedt aan 160 passagiers. Daarnaast zijn er op 26 december en 2 januari extra vluchten gepland.

Dit is een significante terugkeer voor Delta, dat dertien jaar geleden voor het laatst op deze route vloog. De toenemende vraag van Amerikaanse toeristen naar Curaçao heeft bijgedragen aan de beslissing van Delta om de route weer op te nemen in hun vluchtschema. Opmerkelijk was dat het Delta-toestel naast twee vliegtuigen van concurrent American Airlines stond, die dagelijks op Miami vliegen en ook Charlotte met Curaçao verbinden.