Verkiezingen 2025 Democratische partij slaat verkiezingen over 18-01-2025

De Democratische partij in betere tijden...

WILLEMSTAD – Partido Democraat (DP) heeft aangekondigd niet deel te nemen aan de verkiezingen van 21 maart. Volgens de partij is deelname aan de verkiezingen op dit moment onverantwoord en niet in lijn met de kernwaarden van verantwoordelijk leiderschap. De nieuwe partijleider Daniel Hodge blijft wel aan, mede om de partij te herstructureren.

De partij benadrukt dat het besturen van een land een enorme verantwoordelijkheid is die een duidelijke visie, optimale voorbereiding en duurzame oplossingen vereist. “De huidige omstandigheden vragen om concrete planning en grondige voorbereiding, en dat is nu onze prioriteit,” verklaarde de partijleiding in een persbericht.

Hoewel de partij beseft dat de beslissing tot teleurstelling kan leiden bij haar aanhangers, geeft DP aan overtuigd te zijn van het belang van deze keuze. De partij wil de tijd nemen om plannen verder uit te werken en zo een echte verandering te kunnen brengen die het Curaçaose volk ten goede komt.

In het persbericht schetst DP haar visie voor de toekomst van Curaçao. De partij streeft naar een eiland waar iedereen gelijke kansen heeft om vooruit te komen in het leven, waar veiligheid gewaarborgd is en waar armoede geen overheersend probleem meer is. DP wil bijdragen aan een eerlijker en welvarender samenleving door opnieuw een sleutelrol te spelen in het bestuur van Curaçao.

De Democratische Partij (DP), opgericht in 1944 door Efraïn Jonckheer, is de oudste nog bestaande politieke partij op Curaçao. Met een liberale achtergrond speelde de DP een dominante rol in de politiek van de Nederlandse Antillen, vooral in de jaren vijftig en zestig. Van 1954 tot 1968 was Jonckheer minister-president, waarmee hij de langstzittende premier in de geschiedenis van het Koninkrijk der Nederlanden is. De partij verloor echter aan invloed na de opstand van 30 mei 1969, veroorzaakt door groeiende armoede en sociale ongelijkheid. In de daaropvolgende decennia nam de invloed van de DP verder af, mede door de opkomst van nieuwe partijen. Hoewel de partij in 2007 kortstondig terugkeerde in de Eilandsraad met één zetel, heeft zij sindsdien moeite gehad om opnieuw zetels te bemachtigen