Den Haag ontvangt advies over Monument Haags Slavernijverleden en Koloniale Erfenis 

DEN HAAG – Het Lange Voorhout, tegenover het voormalige winterpaleis van Koningin Emma is de meest geëigende plek voor het Monument Haags Slavernijverleden en Koloniale Erfenis. Dat is het advies van de Adviescommissie Monument Haags Slavernijverleden en Koloniale Erfenis.

De aanbieding van dit advies aan wethouder Mariëlle Vavier van Inclusie vindt vanmiddag om 15.00 Caribische tijd plaats.

De gemeenteraad nam eerder een besluit voor twee monumenten, één voor de historie over de trans-Atlantische slavernij en één over de koloniale periode in voormalig Nederlands-Indië.

Sleutelfiguren

Die opdracht werd bij Stroom Den Haag belegd, waarna Peggy Wijntuin als projectleider in gesprek ging met vele tientallen Haagse sleutelfiguren en organisaties. Dit mondde uiteindelijk uit in de samenstelling van de adviescommissie. De beraadslagingen van de commissie resulteerden in de keuze voor slechts één monument als symbool van verbinding.

Stroom Den Haag is een platform voor beeldende kunst met een breed scala aan activiteiten. Het programma is gebaseerd op de overtuiging dat kunst nieuwe inzichten biedt en een belangrijke bijdrage levert aan het debat over stad, cultuur en maatschappij.

Symbolische waarde

De voorgedragen locatie ziet de adviescommissie als ‘een plek van grote symbolische waarde’. “Met het Binnenhof en het Torentje in het vizier, komt het monument in het historische- en bestuurlijke centrum van de stad te liggen.

Bovendien zijn twee belangrijke koninklijke locaties in de nabijheid: het voormalige winterpaleis van Koningin Emma en het koninklijk werkpaleis aan het Noordeinde. Dat de bestuurlijke én de koninklijke macht, die beide (in)direct verantwoordelijkheid dragen voor het Haagse slavernijverleden en haar koloniale erfenis, in één oogopslag te zien zijn, is van een grote symbolische en gevoelsmatige meerwaarde.”

De door Stroom Den Haag ingestelde adviescommissie boog zich de afgelopen maanden niet alleen over de locatie en over de vraag of er één of meerdere monumenten moeten komen, maar ook over het profiel van de kunstenaar. Deze adviezen krijgen met het aanbieden van dit rapport een belangrijk vervolg.