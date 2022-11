Denise de Jongh-Rekwest heeft haar boek “Bebe Bira Bon” aangeboden in verband met het Kinderboekenfestival 2022

ORANJESTAD – Afgelopen week heeft de schrijfster Denise de Jongh-Rekwest een exemplaar van het boek “Bebe Bira Bon”, drink en word beter, aangeboden in verband met het Kinderboekenfestival. Het thema van dit jaar is “Biba Natura-Lesa” om kinderen te stimuleren boeken te lezen over de natuur in de natuur.

Het boek “Bebe Bira Bon” leert kinderen over het gebruik van kruidenmiddelen in de Arubaanse cultuur. Door haar boek leren kinderen meer over onze kruiden. De oudere generatie op het eiland weet over verschillende geneeskrachtige kruiden en geven de kennis door van generatie op generatie.

Speciaal voor dit Kinderboekenfestival is een boek gemaakt dat op alle deelnemende scholen op Aruba verkrijgbaar zal zijn. Dit is een boek geschreven door James Ocalia en Evelien van Dort en geïllustreerd door Paul Wong en Wouter Goudswaard en is verkrijgbaar bij alle boekhandels.

Op maandag 7 november werd in de Expohal van de Nationale Bibliotheek in Oranjestad de expo “Biba Natura-Lesa” geopend. Die duurt tot 2 december 2022.