Denny’s overvallen op Caracasbaaiweg

WILLEMSTAD – Nog geen drie weken na de opening is Denny’s Curaçao op de Caracasbaaiweg overvallen.

Gisterochtend vroeg om even na 06.00 uur gingen twee mannen het restaurant binnen en namen onder bedreiging de kassa mee. Hoeveel geld er in de lade zat is niet bekend gemaakt.

Dat gebeurde net nadat personeel de deuren hadden geopend om een nieuwe dag te beginnen. Het restaurant is normaal gesproken 24/7 open, maar in afwachting van nieuw personeel, gaat Denny’s nu nog dicht in de nacht.

Sun Valley

Een uurtje na de overval op Denny’s sloegen overvallers toe in een Minimarket in Sun Valley. Daar kwamen vier gewapende mannen de Sun Set MiniMarkt binnen.

Zij eisten geld en gingen er met de avondopbrengst en een aantal spullen uit de winkel. Camerabeelden moeten meer duidelijkheid geven.