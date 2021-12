Derde arrestatie deze week in drugsroofzaak uit politiebureau

64 Gedeeld

WILLEMSTAD – De zaak van de 600 kilo gestolen cocaïne uit het politiebureau van Rio Canario raakt in een stroomversnelling. Gisteren werd opnieuw een aanhouding verricht, de derde in één week tijd, de zesde in totaal.

Een man van 38 jaar oud werd in zijn woning door het arrestatieteam aangehouden. Hij wordt verdacht van zowel de verkoop van de gestolen drugs als ook van betrokkenheid bij de uitvoering van de diefstal. Die vond plaats op 14 oktober 2018.

De eerder aangehouden verdachten zijn inmiddels voorgeleid aan de rechter-commissaris en blijven in voorarrest in de SDKK-gevangenis. De relatie tussen de drie aangehouden verdachten wordt nader onderzocht. Het Openbaar Ministerie sluit nog meer aanhoudingen niet uit.

