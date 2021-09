Derde FINEC-leergang voor opsporingsdiensten binnen het Caribisch gebied afgerond op Curaçao

12 Gedeeld

WILLEMSTAD – De initiatiefnemer van dit driejarig ontwikkelingsprogramma is het Korps Politie Caribisch Nederland en de Inter-Continental University of the Caribbean. Het programma wordt uitgevoerd met financiële steun van het Openbaar Ministerie. In het programma zijn opsporingsdiensten in Aruba, De Bes, Curaçao en Sint-Maarten actief.

Het programma is bedoeld om de opsporingsdiensten binnen het Caribisch gebied beter te laten samenwerken in de beteugeling van financieel-economische criminaliteit. De leergang wordt vier keer per jaar gegeven op één van de Caribische eilanden voor een totale periode van drie jaar.

Financiële criminaliteit

De drie eerste leergangen zijn door ongeveer veertig deelnemers succesvol afgesloten. De leergang wordt de komende drie jaar op alle landen gegeven met als doel een breed netwerk te vormen tegen financiële criminaliteit en om kennisontwikkeling en samenwerking tussen de partners te bevorderen. De leergang is te volgen door verschillende opsporingsorganisaties, waaronder de politie.

Omarmen

Het College van Korpschefs heeft afgesproken dit initiatief de komende jaren te omarmen en te steunen.

Het Korps Politie Caribisch Nederland heeft ook een aparte unit FINEC met taakaccenthouders opgericht en hoopt door deze ontwikkeling financiële opsporing te versterken en Caribisch Nederland veiliger te maken.

