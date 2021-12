Derde lustrum Ieder Kind Een Kerst Cadeau op Curacao

2 Gedeeld

Deze week wordt voor de 15e keer Ieder Kind een Kerst Cadeau op DolfijnFM georganiseerd. Iedereen op Curaçao wordt opgeroepen één of meer cadeaus te schenken voor kinderen die anders geen cadeau krijgen met kerst.

Dit jaar is een lustrum jaar, het derde alweer. Aan alles is te merken dat de actie van DolfijnFM nog altijd één van de meest aansprekende acties van het eiland is. Vorig jaar werden meer dan 7000 cadeaus ingezameld, hopelijk wordt dat aantal opnieuw gehaald, zodat duizenden kinderen weer blij gemaakt worden deze maand.

Spelregels

De spelregels van de actie zijn onveranderd; het cadeau moet nieuw en ingepakt zijn. De waarde ligt tussen de vijftien en vijfentwintig gulden. Er moet opstaan of het voor een jongen of een meisje is en voor welke leeftijd het cadeau geschikt is.

De organisatie werkt al jaren samen met verschillende speelgoedwinkels. Top1Toys in Zuiktertuin Mall, COS+ in Promenade, het Children’s Museum en Mensing’s Caminada in Rooi Catootje en ook Toy Box Curacao aan de Santa Rosaweg doneren bij elke tien cadeaus die worden verkocht, één cadeau extra.

De actie start woensdag 8 december en loopt tot en met zondag 12 december. Iedereen is welkom om bij de studio van Dolfijn FM op Mambo Beach langs te komen met een cadeau. Organisaties kunnen ook een financiële bijdrage leveren.

Programmering

Tijdens de inzamelingsperiode is er een aangepaste programmering op DolfijnFM, zodat er een zo groot mogelijk publiek wordt bereikt. Gedurende de dag worden luisteraars op de hoogte gehouden van de aantallen cadeaus, die worden ingezameld.

De organisatie van Ieder Kind Een Kerst Cadeau roept iedereen op snel cadeaus te doneren. Alles moet immers gesorteerd en verdeeld worden. Met de aantallen die verwacht worden is dat een flinke klus is.

De studio is geopend voor het publiek van woensdag tot en met vrijdag 10 december en in het weekend van 10:00 tot 17:00 uur. Dan worden er op social media ook updates gegeven.