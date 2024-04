Politie en Justitie Dertig maanden cel voor Curaçaoënaar na drugssmokkel uit Jamaica Redactie 30-04-2024 - 1 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Juderick L.C., een 24-jarige man uit Curaçao, is veroordeeld tot een gevangenisstraf van dertig maanden wegens het importeren van bijna twee kilo XTC-pillen uit Jamaica. Dit incident vond plaats op 13 maart, toen hij na een maand vakantie terugkeerde naar Curaçao.

De verdachte, die al eerder met justitie in aanraking was gekomen voor diverse delicten, waaronder overtredingen van de opiumwet, verklaarde niets af te weten van de pillen in zijn koffer. Hij beweerde dat zijn broer Andrea hem had geholpen met inpakken en mogelijk de drugs had toegevoegd.

Douanepersoneel ontdekte de pillen na een vreemde constatering aan de koffer, die bij nadere inspectie drie nepbommen bevatte, gevuld met de pillen.

Juderick L.C. beschreef tijdens de rechtszaak een tumultueuze jeugd, inclusief het traumatische voorval waarbij hij zijn vader dood aantrof. Hij heeft naar eigen zeggen meerdere pogingen gedaan om hulp te krijgen voor zijn problemen. Voor zijn arrestatie had hij een ernstig ongeval waarbij hij zijn been brak, die niet lokaal behandeld kon worden.

Zijn advocaat pleitte voor vrijspraak, met het argument dat niet bewezen kon worden dat Juderick wist van de drugs in zijn koffer. Desondanks wees de rechter de verdediging af, met het argument dat iedereen verantwoordelijk is voor zijn eigen bagage. De officier van justitie vond de bewijzen overtuigend genoeg voor een onvoorwaardelijke gevangenisstraf, gezien ook Judericks criminele verleden en de hoeveelheid drugs.