Suriname Desi Bouterse op internationale opsporingslijst Interpol Redactie 2024-03-14 - 1 minuten leestijd

LYON – Desi Bouterse, de voormalige president van Suriname, is opgenomen op de internationale opsporingslijst van Interpol. Een ‘Red Notice’ is uitgevaardigd voor de 78-jarige Bouterse, wat betekent dat hij internationaal wordt gezocht. Dit volgt na zijn definitieve veroordeling in Suriname tot een gevangenisstraf van twintig jaar voor zijn betrokkenheid bij de Decembermoorden van 1982, waarbij tegenstanders van zijn regime werden omgebracht.

De opname van Bouterse op de lijst van Interpol markeert een belangrijke stap in de internationale juridische samenwerking om hem verantwoordelijk te houden voor zijn daden. Het Openbaar Ministerie in Suriname had reeds een nationaal opsporingsbevel lopen en heeft nu de hulp van Interpol ingeschakeld om Bouterse internationaal op te sporen. Bouterse, die na zijn definitieve veroordeling in december niet opdook om zijn straf uit te zitten, blijft voortvluchtig.

De internationale zoektocht naar Bouterse onderstreept het ernstige karakter van de misdaden waarvoor hij veroordeeld is. De Decembermoorden, waarbij 15 tegenstanders van het regime van Bouterse werden omgebracht, blijven een donkere bladzijde in de geschiedenis van Suriname.