Goksector Deze illegale casino's hebben niets te vrezen dankzij gokparadijs Curaçao

Dit artikel is gepubliceerd door en overgenomen van journalistiek onderzoeksplatform Follow The Money en geschreven door journalist David Davidson

Israelische zakenlieden en een op het oog legitiem softwarebedrijf in Bulgarije zitten achter een netwerk van goksites die illegaal actief zijn in Europese landen, blijkt uit onderzoek van Follow the Money en internationale partners. Het werpt licht op een industrie die verslaafde spelers uitbuit, en zich mede dankzij gokparadijs Curaçao aan ieder toezicht weet te onttrekken.

‘Ik raakte verstrikt in een zwaar gokprobleem dat mijn leven beheerste. Als mijn salaris binnenkwam, was het anderhalf uur later alweer op.’

Het zijn de woorden van Stefan, een vijftiger uit Zweden. Hij vertelt over de gokverslaving die zijn leven overschaduwt, en die hem ondanks een succesvolle salescarrière diep in de schulden bracht. Hij liet zich op de Zweedse lijst voor zelfuitsluiting van spelers met een gokprobleem zetten, maar juist de illegale sites lieten hem toch telkens weer toe.

‘Ik speelde zo verdomd hard. Elke avond,’ zegt de Zweed. In 2022 verloor hij in een maand tijd bijna 140.000 Zweedse kronen (ruim

12 duizend euro) bij zo’n goksite zonder vergunning: Casinowinbig. Er bestaat een grote groep internetcasino’s en bookmakers zoals Casinowinbig. Ze zien er vergelijkbaar uit, opereren op dezelfde manier en hebben namen als 18Bet, 1bet, Weltbet, Zodiacbet, Dream Bet, Select Bet, Betonic, Slotimo, Palmslots, of Betrophy. In totaal gaat het om zeker dertig sites.

De ervaringen van honderden spelers op reviewsites lezen als een aanklacht. De klagers komen opvallend vaak uit Europese landen, waar de goksites geen vergunning hebben en dus illegaal actief zijn.

‘Maffia die klanten op de ergst mogelijke manieren bedriegt’ schrijft een speler uit Duitsland bijvoorbeeld over 1Bet. ‘Ze lappen alles aan hun laars, inclusief de spelersbescherming.’

Dat is ook wat Stefan ondervond bij Casinowinbig. De site profileert zich als aanbieder van ‘verantwoord gokken’. Stefan zette dermate hoge bedragen in dat er alarmbellen hadden moeten afgaan bij het casino, maar dat promoveerde hem tot ‘vip-klant’ en gaf hem bonussen om te blijven spelen.

Stefan klaagde bij de klantenservice. Dreigde met juridische stappen. Stuurde een kopie van zijn medische dossier, waar in staat dat hij kampt met een gokverslaving. Niets hielp.

‘Ik heb mijn hele leven geworsteld met psychische aandoeningen. Ze hadden mijn account moeten sluiten, ze wisten dat ik verslaafd ben aan gokken.’ De Zweed had geen idee met wie hij eigenlijk te maken had. Niemand weet wie er achter de goksites zitten, omdat dat nergens te vinden is. Sites als Casinowinbig verstoppen zich achter brievenbusfirma’s op Malta en Curaçao. Het is onmogelijk om via openbare bronnen te achterhalen waar en door wie de casino’s en wedkantoren worden gerund.

Curaçao faciliteert

Follow the Money onderzocht de anonieme goksites en kreeg duizenden vertrouwelijke, gelekte documenten in handen. Brieven van

toezichthouders, klachten van spelers, documenten over de bedrijfsvoering, eigendomspapieren, contracten en correspondentie met trustkantoren. Samen met journalisten uit Zweden (Sveriges Radio), Oostenrijk (Der Standard en Österreichischer Rundfunk) en Malta (The Shift) analyseerde Follow the Money de documenten.

Daaruit blijkt onder meer dat door Nederlanders geleide trustkantoren in gokparadijs Curaçao een belangrijke faciliterende rol hebben in deze business, die miljoenen genereert en die drijft op de inleg van niet zelden kwetsbare gokkers.

Follow the Money publiceerde de afgelopen jaren geregeld over illegale online casino’s op het eiland. Dit onderzoek maakt opnieuw duidelijk dat het Koninkrijk der Nederlanden de spil is in de internationale illegale gokindustrie, waar wereldwijd vele miljarden in omgaan.

Doodlopend spoor

Achter de onderzochte goksites zit het bedrijf Delasport, bekend als softwareontwikkelaar en dienstverlener voor online casino’s en

bookmakers. Het bedrijf vermeldt nergens dat het ook goksites exploiteert. In Nederland levert Delasport sinds 2024 software aan OneCasino, dat een Nederlandse vergunning heeft en shirtsponsor is van voetbalclubs MVV en Almere City FC.

De Israëliër Avi Shemesh (1969) is oprichter en eigenaar van Delasport, dat in april 2024 zijn intrek nam in het hypermoderne Business Garden Office X-complex in de Bulgaarse hoofdstad Sofia. Daar prijkt in menshoge letters de bedrijfsnaam op de gevel.

Om de link tussen Delasport, Shemesh en illegale goksites te vinden, moet je diep graven. De zoektocht leidt naar brievenbusfirma’s op Malta en Curaçao. In openbare bronnen, zoals het handelsregister van Curaçao, staat welk trustkantoor op het eiland op papier de directie voert over de gokbrievenbusfirma’s, maar niet namens wie. De kantoren beantwoorden geen vragen over hun clientèle. Hier loopt het openbare spoor dood.

De vertrouwelijke documenten die Follow the Money in handen kreeg over de ultimate beneficial owners (ubo’s) van de sites en wie het er in de praktijk voor het zeggen hebben, maken de link wel duidelijk. Delasport-eigenaar Avi Shemesh blijkt ook eigenaar van de Maltese brievenbusfirma Shark 77 Limited. Deze onderneming baat drie online casino’s uit die op de radar staan van de kansspelautoriteiten in Europese landen. De Nederlandse Kansspelautoriteit gaf Shark77 in 2023 een boete van 900 duizend euro, omdat de goksite 18Bet.com zonder vergunning in ons land actief was. Ook de goksite waar de Zweedse Stefan zijn geld verloor, Casinowinbig, valt onder Shark77.

De Curaçaose brievenbusfirma’s Bellona NV en NewEra BV zitten achter het overgrote deel van de onderzochte goksites. Deze twee firma’s blijken op naam te staan van de Israëlische zakenman Ilan Shemesh (1972). Wat de relatie is tussen de twee Israëliërs met dezelfde achternaam is niet met zekerheid vast te stellen. Op de vraag of zij familie zijn, is net als op andere vragen geen antwoord gekomen.

Afgewimpeld

Uit de documenten en correspondentie blijkt dat de directie van Delasport samen met de oprichter Avi Shemesh ook de illegale goksites aanstuurt. De directieleden gaan over de bedrijfsvoering, ze ondertekenen contracten en zijn ook op de hoogte van – of zelfs direct betrokken bij – de afhandeling van conflicten met toezichthouders en juridische procedures van spelers tegen de goksites.

Illustratief is de reactie van Delasport op een boete van vijf miljoen euro van de Spaanse toezichthouder in mei 2023. De Curaçaose brievenbusfirma NewEra BV begaf zich volgens de Spanjaarden met de goksite Palmslots illegaal op de Spaanse markt.

Toen een medewerker van het verantwoordelijke trustkantoor op Curaçao aan Delasport vroeg hoe hij op de brief uit Spanje moest reageren, was de respons vanuit het bedrijf koeltjes. ‘Ons management is zich bewust van de financiële en wettelijke risico’s. Vanuit strategisch oogpunt vinden wij op dit moment dat verdere acties niet nodig zijn.’ Deze reactie werd gedeeld met de financieel directeur, een centrale figuur bij Delasport.

Tekenend is ook de zaak van de gokverslaafde Stefan, die nooit heeft geweten wie er achter de schermen over zijn zaak beslisten – en dus ook niet dat hij met Delasport te maken had. Verder dan de klantenservice van de goksite kwam hij niet.

Uit mails blijkt dat de operationeel directeur van Delasport Stefans protesten met één simpel zinnetje van tafel veegde. ‘Sluit de klacht zonder de klant te antwoorden. Als hij ons nog eens benadert, laat het me dan weten.’

De gokverslaafde Stefan reageert in een podcast van Sveriges Radio, de Zweedse publieke radio: ‘Zo werkt deze industrie. Het is verschrikkelijk. Ze zuigen je leeg, en als je geen geld meer hebt, zetten ze je bij het grofvuil.’

Desastreuze financiële verliezen voor spelers als Stefan gaan hand in hand met de winst van de uitbaters. Interne cijfers tonen dat er in 2023 tienduizenden actieve spelers waren bij Shark77, Bellona en NewEra. Zij waren maandelijks goed voor tientallen miljoenen euro’s aan inzet en meerdere miljoenen aan gross gaming revenue (GGR): de inzet minus de uitgekeerde speelwinsten. Vanuit (vooral) Duitsland, Italië, Zweden, Oostenrijk en Denemarken stroomden de meeste miljoenen naar de online casino’s, blijkt uit interne staatjes.

Delasport, Avi Shemesh en Ilan Shemesh gaven geen antwoord op de vraag van FTM hoeveel zij er daadwerkelijk aan hebben verdiend en waar er belasting is betaald over deze inkomsten. De markten waarop de goksites opereren zijn net zo verboden als

lucratief, blijkt uit de brieven die ze ontvingen van Europese toezichthouders. De Duitse kansspelautoriteit beklaagde zich in 2022 in een brief over twaalf sites van Bellona NV op Curaçao en waarschuwde voor boetes en celstraffen als de sites vanuit Duitsland bereikbaar zouden blijven.

De Deense gokautoriteit ‘Spillemyndigheden’ stuurde in 2022 een brief aan Shark77 op Malta en in 2023 nog een aan Bellona op Curaçao, met dezelfde titel: ‘U biedt illegale gokactiviteiten aan in Denemarken’. De Zweedse ‘Spelinspektionen’ schreef een van tientallen pagina’s over tien sites van het Curaçaose NewEra en deed in juni 2024 aangifte bij de politie van illegale praktijken.

Italië houdt een zwarte lijst bij waar inmiddels tal van goksites van Bellona, NewEra en Shark77 op staan. Interne correspondentie toont dat Delasport bewust mikt op deze gebieden. ‘Op dit moment zijn onze belangrijkste target-landen de EUlanden en met name Duitsland, Oostenrijk, Italië, Nederland, Finland en Denemarken’, schreef een medewerker van Delasport toen hij in 2022

informeerde of een betaaldienstverlener in deze landen betalingen verzorgt voor goksites met een Maltese of Curaçaose licentie.

Het bedrijf en de Israelische eigenaren van de goksites trekken zich weinig aan van de toezichthouders. Zij negeren de waarschuwingsbrieven en boetes, die hen via de trustkantoren bereiken. Zowel de Spaanse miljoenenboete aan NewEra uit 2022 als de Nederlandse boete van 900 duizend euro aan Shark77 in 2023 zijn niet betaald, bevestigen de toezichthouders.

‘Valse beschuldigingen’

Follow the Money legde de directie van Delasport en eigenaren Avi en Ilan Shemesh vragen voor. De topmannen reageerden niet zelf, maar Delasport kwam wel met een verklaring. Het bedrijf laat daarin weten een ‘toonaangevende leverancier’ te zijn

met ‘wereldwijd talloze’ licenties. ‘De activiteiten van Delasport worden uitgevoerd in strikte naleving van alle wetten, voorschriften en licentievoorwaarden in de jurisdicties waar we een licentie hebben.’

Zonder in te gaan op de vragen, verwerpt Delasport alle constateringen: ‘We ontkennen categorisch de valse beschuldigingen en insinuaties die door u worden gepresenteerd.’ De hoofdrolspelers geven ook geen duidelijkheid over de vraag of zij op dit moment nog steeds eigenaar zijn.

Bestuurder van 175 gokbedrijven

Trustkantoren op Curaçao en Malta zijn steeds cruciale schakels geweest bij het uitbaten van de goksites. Het merendeel van de tientallen goksites uit het Delasport-imperium valt onder de Curaçaose brievenbusfirma’s Bellona en NewEra.

Curaçao staat internationaal bekend als vrijhaven voor illegale goksites en ook in Nederland zijn daar zorgen over. ‘De goede naam van het Koninkrijk (en: Nederland) wordt te grabbel gegooid. De online goksector bekommert zich niet om de illegaliteit van hun aanbod in de landen waarop ze zich richten,’ schreven Nederlandse ambtenaren bijvoorbeeld in documenten waar FTM in 2023 over berichtte.

De trustkantoren Emoore (bestuurder van Bellona) en Allyant Group (bestuurder van NewEra) helpen hun klanten onder meer aan een Curaçaose licentie, die belangrijk is om contracten te kunnen sluiten met de voor goksites onmisbare betaaldiensten en pelletjesleveranciers.

De betrokken trustkantoren ontnemen bovendien het zicht op wie er achter de goksites zit. Follow the Money legde de constateringen over de betrokkenheid van Delasport en de Israelische zakenmannen aan hen voor.

Directeur Nathaniëla Kwidama laat namens Allyant Group weten ‘geen uitspraken’ te doen over cliënten. Ze zegt dat haar kantoor klanten screent, en ‘maatregelen’ inzet als een aanbieder ‘de regels onvoldoende in acht neemt’.

George van Zinnicq Bergmann laat namens zijn kantoor Emoore weten: ‘We kunnen niet ingaan op individuele kwesties en klanten.’

De Nederlander laat verder weten dat zijn kantoor alle brieven van toezichthouders serieus neemt. ‘Wij doen naar aanleiding daarvan onderzoek en nemen zo nodig gepaste maatregelen.’ Van Zinnicq Bergmann is een belangrijke speler in de Curaçaose offshore goksector. In een interview met het programma Argos vertelde hij in 2022 bestuurder te zijn van zo’n 175 gokbedrijven.

Toen FTM in 2021 publiceerde over de duizenden goksites die wereldwijd via Curaçao illegaal in het buitenland actief waren, liet Van Zinnicq Bergmann weten: ‘Voor zover ik kan beoordelen, klopt er weinig van alle verhalen over piraterij en misstanden. Ons beleid is zeer streng en zero tolerance: we schromen er niet voor om klanten de deur te wijzen indien zaken niet in orde zijn.’

Desondanks gaat Van Zinnicq Bergmann nu niet in op de constatering dat goksites van Bellona actief zijn in landen waar ze geen vergunning voor hebben. Dit terwijl Emoore weet moet hebben gehad van deze activiteiten. In meerdere door Emoore getekende contracten en aanvraagformulieren voor die Follow the Money heeft ingezien staat op welke markten de goksites zich richten, bijvoorbeeld Duitsland, Oostenrijk en Zweden.

Waarschuwingsbrieven van toezichthouders zijn geadresseerd aan Bellona, waar Emoore – in ieder geval op papier – directeur van is. Opvallend is dat het trustkantoor wel scherp op lijkt te letten of de goksites actief zijn in Nederland en de Verenigde Staten: landen die invloed kunnen uitoefenen op Curaçao. Toen bleek dat een aantal casino’s vanuit deze landen bereikbaar waren liet Emoore aan Delasport weten: ‘Zorg ervoor dat deze geblokkeerd zijn voor Nederland en de VS.’

Het trustkantoor krijgt bovendien te maken met klachten van spelers uit ‘verboden’ landen, waar het Delasport over adviseert. Het hoofd juridische zaken van Emoore adviseerde Delasport in het geval van een speler uit Hongarije die zich bedrogen voelde: ‘Los dit zo spoedig mogelijk op, anders zal zijn advocaat aangifte doen, wat de aandacht van het rechtssysteem trekt op Curaçao’.

Nieuwe vergunning

Er lopen vele juridische aanklachten tegen de illegale goksites. De Nederlandse advocaat Roel Bijkerk staat op Curaçao al jaren tegenover illegaal opererende casino’s. Namens de stichting SBGOK, die gedupeerde gokkers vertegenwoordigt, staat hij spelers bij uit een groot aantal landen.

Daar zitten ook cliënten bij die problemen hebben met Bellona. In die zaken staan geregeld bedragen van honderdduizenden euro’s op het spel. Bijkerk deed de afgelopen jaren meerdere keren aangifte van strafbare feiten als oplichting bij het Openbaar Ministerie – ook over Bellona – en meldde misstanden bij de Curaçaose toezichthouder, de Curaçao Gaming Control Board (GCB).

‘De Gaming Control Board Curaçao is belast met het toezicht op Curaçaose online casino’s, maar die taak heeft zij consequent en schromelijk verwaarloosd,’ aldus Bijkerk. ‘Mede hierdoor zijn er veel misstanden in deze sector.’

Met de klachten is niets gebeurd. Bellona kreeg twee weken geleden zelfs een nieuwe vergunning van de Curaçaose overheid. Ook in Duitsland staan advocaten spelers bij. ‘We bereiden momenteel een groot aantal zaken tegen Bellona op Curaçao voor. Dat kunnen er 50, 100 of zelfs 500 worden,’ zegt de in gokzaken gespecialiseerde Duitse advocaat Marc Ellerbrock.

‘De door Bellona geëxploiteerde online casino’s zijn allemaal illegaal in Duitsland,’ benadrukt hij. ‘Ze omzeilen de spelersbescherming zo veel mogelijk. Het is een ramp. Het bedrijfsmodel is niet gokken, maar verslaving.’

