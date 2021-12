Deze maand Push up Challenge met gevangenen in de SDKK

1 Delen

WILLEMSTAD – Op 17 en 19 december organiseert kapelaan Martina weer de push Up Challenge in de gevangenis en daarbuiten in het SDK.

De challenge wordt uitgevoerd onder leiding van Prison Fellowship Curaçao. Een christelijke organisatie die zich inzet voor gevangenen door evangelisatie. Er zijn drie categorieën waarin je respectievelijk 500, 300 en 200 push ups doet. Kapelaan Martina nodigt alle geüniformeerde organisaties en sportscholen uit om mee te doen door teams van tien mensen te vormen.

