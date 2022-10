Deze zaterdag vindt het Flavors of Curaçao 2022 evenement plaats

Willemstad – Aanstaande zaterdag, 29 oktober, vindt het Flavors of Curaçao plaats. Het culinaire evenement biedt bezoekers de gelegenheid te komen proeven van een breed scala aan gerechten, bereid door Curaçaos beste restaurants.

Het evenement is een fondsenwervingsevenement van de Curaçao Hospitality and Tourism Association (CHATA). Alle opbrengsten gaan naar initiatieven ter ondersteuning van de ontwikkeling en groei van de toeristische sector, zoals het Curaçao Culinary Team, Stars of the Industry Events (Tourism Employee Appreciation), HR Programma’s en Toerisme Bewustwordingscampagnes.

Het evenement zou plaats vinden op 24 september maar door slecht weer moest het worden uitgesteld. Flavors of Curaçao vindt nu plaats op zaterdag 29 oktober 2022 vanaf 16.00 uur bij het Renaissance Wind Creek Curaçao Resort.

CHATA heeft bevestigt dat alle vooraf gekochte kaarten voor het evenement op zaterdag 29 oktober 2022 zullen worden gehonoreerd.