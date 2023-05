Diabetesweek in mei: LABdeMED zet zich in voor preventie en betere zorg

WILLEMSTAD – In het licht van de alarmerende situatie rondom diabetes op Curaçao, organiseert Laboratorio de Medicos (LABdeMED) dit jaar een speciale diabetesweek in mei. De week zal in het teken staan van preventie en het verhogen van het zorgniveau voor diabetespatiënten. Deze actie loopt vooruit op de Internationale Diabetesdag die op 14 november 2023 zal plaatsvinden.

Met meer dan de helft van de bevolking die kampt met een of meer chronische ziekten, zoals hartproblemen, overgewicht en diabetes, is het belangrijk om te focussen op bewustwording en educatie. LABdeMED investeert daarom regelmatig in activiteiten die de gemeenschap informeren en opleiden.

Tijdens de diabetesweek worden verschillende educatieve en geaccrediteerde sessies georganiseerd voor zorgprofessionals. Een symposium over de noodzakelijke samenwerking tussen eerstelijns- en tweedelijnszorg zal onderdeel zijn van het programma. Bovendien zullen er culinaire sessies plaatsvinden, speciaal voor patiënten en andere geïnteresseerden. In deze ‘Culinary Medicine Experience’ leren huisartsen de deelnemers hoe ze zelf smakelijke en gezonde gerechten kunnen bereiden met lokale ingrediënten.

Het is opmerkelijk dat diabetespatiënten niet altijd de juiste zorg ontvangen, vaak door een gebrek aan kennis. Dit leidt tot ernstige gevolgen voor de gezondheid en legt meer druk op de lokale zorg. LABdeMED benadrukt het belang van preventie en het bieden van geavanceerde lokale zorg voor patiënten met chronische aandoeningen, zoals diabetes. Het ondersteunen van zorgprofessionals staat hierbij centraal.

Deze diabetesweek is een belangrijke stap om meer aandacht te besteden aan de lokale situatie van de chronische ziekte diabetes. Mensen die geïnteresseerd zijn in meer informatie over de LABdeMED diabetesweek of de diensten voor diabetespatiënten kunnen contact opnemen met LABdeMED.