Nieuws uit Nederland Diaspora dialogen: Blijven of terugkeren? Dick Drayer 03-12-2024 - 2 minuten leestijd

Afgelopen week kwamen Caribische studenten en professionals in Amsterdam samen tijdens de vierde editie van het netwerkevent Diaspora Dialogen: Bou di Watapana. Onder het thema “Do I return or stay?” organiseerden Stichting WeConnect en Pakhuis de Zwijger een bijeenkomst over de vraag of Caribische professionals na hun studie of carrière in Nederland terugkeren naar de eilanden.

Manager Tanja Fraai van WeConnect benadrukte de persoonlijke aard van dit dilemma. Volgens Fraai staan velen op verschillende momenten in hun leven voor de vraag om wel of niet terug te gaan. Hindernissen zoals studieschuld, het ontbreken van professioneel perspectief en een gebrek aan inclusiviteit op de werkvloer spelen daarbij een belangrijke rol.

Tijdens de bijeenkomst deelden drie professionals met Caribische roots hun ervaringen. Tirzah Richards, een basispsycholoog met Bonairiaanse achtergrond, gaf aan dat zij begin volgend jaar van Rotterdam naar Bonaire verhuist. “Ik wist altijd al dat ik terug wilde, want ik wil mijn eigen mensen helpen,” zei ze, met de nadruk op het belang van taal en cultuur in de geestelijke gezondheidszorg.

Oogarts Naïlah Sint Jago sprak over haar zoektocht naar mogelijkheden op de eilanden. Ze benadrukte dat terugkeren niet permanent hoeft te zijn: “Je kan ook een paar jaar gaan.” Haar enthousiasme voor werken op Bonaire groeide na een waarneming bij Fundashon Mariadal, maar praktische overwegingen zoals gezin en werk in Nederland spelen ook mee.

Bestuurskundige Pam Evertsz deelde haar ervaringen na zeven jaar op Bonaire. Ze benadrukte de rol van werkgevers in het bieden van een veilige leeromgeving en het belang van samenwerking tussen generaties op de werkvloer. “Young professionals kunnen veel leren van andere generaties,” aldus Evertsz.

Uit het publiek klonken ideeën om terugkeer te stimuleren, zoals het kwijtschelden van studieschulden en het aanbieden van betaalbare huisvesting. Zulke prikkels kunnen volgens aanwezigen helpen om de vraag “Blijf ik in Nederland of ga ik terug?” vaker met een overtuigend “Ik ga terug” te beantwoorden.

0