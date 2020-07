Dibo Doran en Randal Corsen bij lancering van ‘Muzik sin Barera’

10 Gedeeld

WILLEMSTAD – Zanger, tekstschrijver en componist Gilbert ‘Dibo D’ Doran en pianist, componist arrangeur Randal Corsen staan op het punt om weer een innovatief project te lanceren in de muzikale arena. Niet alleen willen zij aantonen dat muziek geen grenzen kent, maar ze willen ook de muziek en het Papiamentu verheffen en eren. ‘Muzik sin Barera’ is het volgende project van dit duo.

Vanaf het concert voor 100 jaar MCB in 2016 werken Dibo D en Randal Corsen samen aan verschillende projecten en producties, elk met succes. Samen pakten zij de hoofdprijs van het Festival di Tumba 2019 toen Dibo Rei di Tumba werd met Randal als zijn arrangeur en muzikaal leider. Er volgden meer producties en voorstellingen, ook met Randal en zijn band RCO en Dibo met zijn band ONE Flavaz.

Nieuwe productie

De nieuwe gezamenlijke productie, ‘Muzik sin Barera’, wordt gevormd door een serie thema’s; enkele origineel van Dibo en Randal zelf, maar ook enkele klassieke thema’s. Zo is er een thema van Rudy Plaate opgenomen en zijn er enkele gedichten van Dibo’s opa Gilberto ‘Bèti’ Doran op muziek gezet. Voor dit project hebben Dibo en Randal invloeden van populaire muziek gemengd met hedendaagse muziek, aldus een fris en nieuw geluid producerend. Het publiek krijgt een mengeling/fusion gepresenteerd van Curaçaose ritmes met klassieke muziek, jazz, latin, urban en pop.

Een groot deel van de opnamen vond plaats in de prestigieuze Power Sound Studios in Amsterdam, waar ook opnames zijn gerealiseerd voor producties van diverse grote artiesten als Michael Jackson, 50cent, Phil Collins en het Metropool Orkest. Daar zijn bijvoorbeeld opgenomen de zang, piano, de ritmesecties met enkele van de beste musici van Nederland, en een strijkorkest dat heeft meegedaan aan de nummers. Aanvullende opnames voor ‘Muzik sin Barera’ vonden op Curaçao plaats in de Source Recording Studio met medewerking van de urban producer Slick, de percussionist Pernell Saturnino en de trompettist Igort Rivas.

Video

Spoedig zal het eerste thema van dit project worden gelanceerd, gepaard met een music video geproduceerd door filmregisseur Selwyn de Wind. Curaçao moet maar paraat zijn voor meer informatie en de volgende stappen van Dibo en Randal en ook van ‘Muzik sin Barera’ die ook te volgen zijn op sociale media.