Sport Dick Advocaat blijft bondscoach van Curaçao Dick Drayer 15-02-2025 - 1 minuten leestijd

ZEIST – Dick Advocaat blijft aan als bondscoach van de nationale voetbalploeg van Curaçao. Dat meldt ESPN NL op basis van eigen bronnen. Volgens de sportzender heeft Advocaat een akkoord bereikt met de FFK om zijn contract te verlengen.

De beslissing komt op een cruciaal moment, met nog een maand te gaan tot de eerste FIFA-wedstrijden van 2025. Terwijl verschillende nationale teams hun oefenwedstrijden al hebben gepland, is Curaçao nog steeds op zoek naar een tegenstander.

Advocaat begon vorig jaar als bondscoach van Curaçao en leidde het team in acht wedstrijden, waarvan zes werden gewonnen, één eindigde in een gelijkspel en één werd verloren. Onder zijn leiding promoveerde Curaçao terug naar de A-divisie van de CONCACAF Nations League en kwalificeerde het zich voor de Gold Cup. Daarnaast is het elftal nog ongeslagen in de kwalificatie voor het WK.

73