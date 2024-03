Dick Advocaat maakt CuraÃ§aose selectie bekend

Nieuws Curaçao Dick Advocaat maakt Curaçaose selectie bekend Redactie 2024-03-10 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – De nieuwe bondscoach, Dick Advocaat, heeft de namen van 23 spelers bekendgemaakt die deel uitmaken van het Curaçaose voetbalteam. Onder de geselecteerden bevindt zich opvallend genoeg nieuwkomer Ar’jani Martha van Ajax.

Advocaat benadrukt het belang van het trainingskamp in Turkije als een cruciale voorbereiding op de komende WK-kwalificatiewedstrijden. “Dit is de eerste versie van onze selectie. Niet alle spelers zijn beschikbaar, maar ik ben tevreden. Een week in Turkije is de eerste belangrijke stap voor de WK-kwalificatiewedstrijden die we in juni gaan spelen”, verklaart Advocaat tegenover het ANP.

De nationale selectie verblijft van 18 tot en met 25 maart in Turkije en speelt oefenwedstrijden tegen Hull City en Alanyaspor. Deze wedstrijden dienen als voorbereiding op de kwalificatiewedstrijden voor het WK van 2026, waar Curaçao het op 5 juni thuis opneemt tegen Barbados en op 8 juni uit speelt tegen Aruba.

Bij zijn aanstelling als bondscoach eind januari, sprak Advocaat de hoop uit nieuwe spelers met Curaçaose roots aan de selectie toe te kunnen voegen, waaronder Justin Kluivert, Sontje Hansen en Riechedly Bazoer. Hoewel het overtuigen van dit trio nog niet is gelukt, toont de selectie voor het trainingskamp onder leiding van Advocaat bekende en onbekende namen.

De selectie bestaat uit Eloy Room, Trevor Doornbusch, Tyrick Bodak, Roshon van Eijma, Sherel Floranus, Juriën Gaari, Nathangelo Markelo, Ar’jani Martha, Justin Ogenia, Leandro Bacuna, Rayvien Rosario, Vurnon Anita, Juninho Bacuna, Kevin Felida, Godfried Roemeratoe, Jaron Vicario, Kenji Gorré, Rangelo Janga, Brandley Kuwas, Jearl Margaritha, Xander Severina, Shanon ‘Cheese’ Carmelia, en Anthony van den Hurk.