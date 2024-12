Sport Dick Advocaat over toekomst bij Curaçao: ‘Alleen als alles goed geregeld is’ Dick Drayer 28-12-2024 - 1 minuten leestijd

Foto - Marc van Voorthuisen

WILLEMSTAD – Dick Advocaat heeft nog geen beslissing genomen over zijn toekomst als bondscoach van Curaçao, ondanks de sportieve successen onder zijn leiding. In een interview met ESPN benadrukt de 77-jarige trainer dat zijn deelname aan de Gold Cup afhankelijk is van de organisatie op het eiland. “Het ligt aan Curaçao. Alleen als alles goed geregeld is, ga ik door,” aldus Advocaat.

Sinds zijn aanstelling op 15 januari 2024 heeft Curaçao zich geplaatst voor de Gold Cup en blijft de kans op WK-kwalificatie in zicht. Advocaat is tevreden over de prestaties tot nu toe. “Op technisch vlak is alles gelukt wat we wilden. De Gold Cup is fantastisch: grote stadions, mooie tegenstanders. Het is een podium waar spelers zich echt kunnen laten zien. Er zit enorm veel strijd en beleving in deze groep, en daarmee kun je ver komen.”

Toch blijft onzeker of Advocaat het team tijdens de Gold Cup zal blijven leiden. Als hij stopt bij Curaçao, zal dat ook het einde betekenen van zijn imposante trainerscarrière. “Ik heb het al vaker gezegd, maar als ik hier mee stop, is het echt afgelopen.”

