Dick Advocaat speelt gelijk met CuraÃ§ao tegen Alanyaspor

Sport Dick Advocaat speelt gelijk met Curaçao tegen Alanyaspor Redactie 2024-03-25 - 1 minuten leestijd

ALANYA – In zijn tweede wedstrijd als bondscoach van Curaçao heeft Dick Advocaat een gelijkspel behaald. De match tegen de Turkse Süper Lig-club Alanyaspor eindigde zondag in een 2-2 gelijkspel.

Jearl Margaritha, de 23-jarige rechtsbuiten, opende na dertig minuten spelen de score in het Kirbiyik Holdingstadion in Alanya, na een prachtige voorzet van Sherel Floranus.

Alanyaspor wist nog voor de rust gelijk te maken en hoewel Juninho Bacuna Curaçao kort na de rust opnieuw op voorsprong zette, slaagde Alanyaspor erin een kwartier voor tijd de eindstand op 2-2 te zetten.

Onder de starters van Curaçao bevonden zich Eredivisie-spelers Eloy Room (Vitesse), Juriën Gaari (RKC Waalwijk), Floranus (Almere City) en Ar’Jany Martha (Ajax).

Dit resultaat houdt de 76-jarige Advocaat ongeslagen in zijn eerste twee wedstrijden als bondscoach van Curaçao. Eerder deze week boekte hij al een overwinning tegen Hull City uit de Engelse Championship met 1-0.

Advocaat, die sinds januari het roer heeft overgenomen als bondscoach, heeft als voornaamste doel de kwalificatie voor het WK 2026. De kwalificatiewedstrijden voor dit mondiale toernooi beginnen over drie maanden, waarbij Curaçao is ingedeeld in een groep met Barbados, Aruba, Saint Lucia, en Haïti. De beste twee teams van deze groep gaan door naar de volgende ronde.