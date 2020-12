Voetbalcoach Dick Advocaat gaat stoppen bij Feyenoord, maar een keertje bondscoach worden van Curaçao ziet hij nog wel zitten. Dat zei de 73-jarige oefenmeester in een gesprek met dagblad Trouw.

De kans daarop lijkt hem zelf zeer klein, maar om in de voetsporen van Guus Hiddink als volgende bondscoach te fungeren, lijkt hem wel wat als afsluiting van zijn succesvolle carrière.

Verder gaan als clubcoach is uitgesloten. “De kans dat ik dus stop is erg groot”, aldus de Hagenaar in dagblad Trouw.