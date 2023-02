Dierenorganisaties spannen kort geding aan tegen ‘moordende’ Dierenbescherming

WILLEMSTAD – Verschillende dierenorganisaties op Curaçao spannen een kort geding aan tegen de Stichting Dierenbescherming Curaçao. Ze willen voorkomen dat er nodeloos dieren worden gevangen en afgemaakt.

De Curaçaose dierenbescherming is van plan om binnenkort te starten met een grote vangactie van zwerfdieren, waarbij deelnemers die honden en katten van straat plukken een vergoeding krijgen.

Stichting Dierenbescherming Curaçao zegt gedwongen te zijn om zwerfdieren te gaan doden wegens gebrek aan opvangplekken.

Maar het afmaken van dieren is bij wet verboden. Bovendien heeft de Dierenbescherming nagelaten om opvangplekken te creëren en is volgens de andere dierenorganisaties ernstig in gebreke gebleven.

Om Dierenbescherming Curaçao te stoppen heeft House of Animals een petitie opgezet, waarin de Nederlandse overheid wordt gemaand tegen Curaçao te zeggen dat het doden van zwerfdieren tegen de wet is. Vanochtend hadden ruim tienduizend mensen de petitie ondertekend.

De Dierenbescherming ontkent mensen op te gaan roepen tegen betaling zwerfdieren te komen brengen. Het gaat volgens de stichting om vrijwilligers waarvan eerst nagegaan wordt of zij de juiste instelling hebben en die een korte opleiding krijgen hoe dieren zo diervriendelijk mogelijk te vangen.

Het kort geding dient morgen.