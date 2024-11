Overheid Dierenwelzijnsproject van start in Otrobanda Dick Drayer 13-11-2024 - 1 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Het Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN) start in samenwerking met buurtagenten en dierenwelzijnsorganisaties een bewustwordingscampagne in de wijk Otrobanda, gericht op het welzijn van huisdieren. Vanaf donderdag 14 november gaan teams de wijk in om voorlichting te geven over de verplichtingen en voordelen van de identificatie en registratie van huisdieren. Hierbij wordt ook aandacht gevraagd voor de Wet op Dierenwelzijn en de Wet op gevaarlijke honden, en het belang van sterilisatie van huisdieren wordt onderstreept.

Een mobiele informatiebalie is gedurende twee weken aanwezig in Colon bij het hoofdkantoor van het Ministerie van GMN op Roodeweg 49. De balie is geopend van maandag tot en met vrijdag.

Voorlichting

Het project biedt huisdiereigenaren in Otrobanda de gelegenheid om informatie te verkrijgen over de sterilisatie van honden en het plaatsen van een ISO-chip om dieren beter te kunnen identificeren en registreren. Door samen te werken met lokale vrijwilligersorganisaties zoals Rescue Paws en Stichting Dierenhulp, hoopt het ministerie het welzijn van huisdieren in de wijk te verbeteren en bewoners bewuster te maken

