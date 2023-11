Dieven gebruiken drones om bij bedrijven in te breken

WILLEMSTAD – Bij een onderzoek naar bedrijfsinbraken heeft de politie verschillende verdachten aangehouden, waaronder een man die bekwaam was in het besturen van een drone.

Gedurende het onderzoek bekende deze verdachte dat hij degene was die de drone gebruikte om bedrijven vooraf te observeren om zo in te breken. Hij bestudeerde met de camerabeelden de beveiligingssystemen en zocht naar de gemakkelijkste manier om binnen te komen, zoals via het dak, een deur of door een muur te beklimmen.

De verdachte gaf toe dat hij dit alles deed in opdracht van anderen om de diefstallen gemakkelijker te maken. Ook in de vroege ochtenduren, tijdens de inbraken, gebruikte hij de drone om de wegen in de gaten te houden voor naderende beveiligingsdiensten of politie.