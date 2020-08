Digitaal polisblad autoverzekering in je telefoon

7 Gedeeld

Willemstad – Wie een autoverzekering bij Guardian Group Fatum, ENNIA, Citizens, Seguros Brouwer en BSure heeft lopen, hoeft geen polisblad meer mee te nemen in de auto. In plaats daarvan kun je een karnet met QRcode in je telefoon meenemen, die door de politie gescand kan worden.

Ook Forensys, CRS, de Wegenwacht 24/7 en de belastingdienst kunnen op die manier je polis met alle gegevens binnenhalen. In de toekomst zal het mogelijk zijn om ook andere gegevens, zoals keuringsdata via hetzelfde systeem toegankelijk te maken. Andere aanbieders van verzekeringen zullen op korte termijn zich bij dit initiatief aansluiten.

