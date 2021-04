Digitaal werkbezoek Koningin Maxima aan Aruba, Curaçao en Bonaire

6 Gedeeld

Koningin Máxima bracht vandaag een digitaal werkbezoek aan drie sociale initiatieven op Aruba, Curaçao en Bonaire. De initiatieven in het Caribisch deel van het Koninkrijk worden gesteund door het Oranje Fonds.

Koningin Máxima videobelt met vertegenwoordigers van Fundacion Pa Nos Comunidad, Stichting Kinderbescherming Curaçao en Stichting Jeugdwerk Jong Bonaire over de invloed van de coronapandemie op de lokale organisaties.

Ook wordt ingegaan op projecten, vrijwilligers, doelgroep en plannen voor de toekomst. Daarnaast wordt gesproken over de steun van de Samenwerkende Fondsen Cariben, waar o.a. het Oranje Fonds deel van uitmaakt.

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima spreken per telefoon, in videogesprekken en waar mogelijk tijdens werkbezoeken met betrokkenen over de gevolgen van de coronacrisis en de inzet van zovelen ter bestrijding van de pandemie. Bron Koninklijkhuis.nl

Lees ook: