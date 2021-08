Digital Covid Certificate systeem op Sint Maarten zo goed als klaar

21 Gedeeld

Foto – Minister of Public Health, Social Development and Labor, Omar Ottley

PHILIPSBURGH – De QR-code die wordt gebruikt om de coronacontrole uit te voeren is zo goed als klaar op Sint Maarten, meldt het Antilliaans Dagblad. Volgens minister van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeid Omar Ottley is het wachten op de laatste officiële documentatie om van start te kunnen gaan.

Het Digital Covid Certificate systeem (DCC-systeem) maakt gebruik van een digitaal bewijs dat aantoont of een persoon is ingeënt tegen het coronavirus, een negatief testresultaat heeft ontvangen of is hersteld van het virus. Het systeem is veel toegankelijker en daardoor erg handig voor reizigers. Daarnaast kan de DCC ook dienen als extra controle voor lokale bedrijven. Zo kunnen zij bezoekers en personeel ‘screenen’ voordat zij hun vestiging betreden.

