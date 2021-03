WILLEMSTAD – De digitale stemwijzer Vota Sabi is wederom te bezoeken. In 2017 was de online stemwijzer voor het eerst te bezoeken.

Met de stemwijzer willen de organisaties achter Vota Sabi kiezers vrijdag een inhoudelijke keuze laten maken bij de stembus. De stemwijzer geeft een aantal stellingen waarop dan neutraal, voor of tegen gestemd kan worden.