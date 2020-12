Digitale wensen sturen naar patiënten Curaçao Medical Centre

12 Gedeeld

Het ziekenhuis biedt families de mogelijkheid om aanmoedigingsberichten en goede wensen naar patiënten te sturen die in het ziekenhuis zijn opgenomen. Daarmee probeert het CMC tegemoet te komen aan het wegvallen van de bezoekuren vanwege Covid-19.

Het CMC gaat daarom met ingang van heden speciaal voor de feestdagen families de mogelijkheid geven om een aanmoedigingsbericht of goede wensen te sturen naar de patiënten die in het ziekenhuis zijn opgenomen.

Familieleden en kennissen kunnen hun bericht sturen naar [email protected] of via FB messenger. In het bericht dient de naam, achternaam en naam van de afdeling waar de patiënt is opgenomen, te worden vermeld. Deze mogelijkheid bestaat tot 4 januari.