Digitalisering en duurzaamheid centraal bij Gov2Biz & Biz2Biz Dick Drayer 18-11-2024

Archieffoto

WILLEMSTAD – Lokale ondernemers krijgen op 20 november de kans om kosten te verlagen en efficiënter te werken dankzij het evenement “Gov2Biz & Biz2Biz”. Het Ministerie van Economische Ontwikkeling organiseert het initiatief als onderdeel van het Landspakket-programma, met de focus op digitale transformatie en duurzame bedrijfsvoering.

Het Landspakket-programma is een samenwerking tussen Nederland en Curaçao, gericht op structurele hervormingen en versterking van de economie, overheid en samenleving van het eiland. Dit programma werd opgezet in het kader van de coronasteun die Curaçao ontving van Nederland. Het doel van het Landspakket is om Curaçao duurzamer en veerkrachtiger te maken, zodat het land beter bestand is tegen toekomstige crises.

Digitale diensten

Tijdens het evenement, dat plaatsvindt in Chateau Post 5 van het PWFC-gebouw, presenteren Loket Digital, Mi Negoshi Support en Inspectie MEO hun nieuwste digitale diensten. Ook delen succesvolle ondernemers hun ervaringen met technologie en duurzaamheid. Zo laat Osferney Nahr zien hoe digitalisering de taxibranche vernieuwt, geeft Dr. Severing inzicht in technologische verbeteringen in de gezondheidszorg, en toont Botika di Servisio het gebruik van kunstmatige intelligentie in apotheken. Daarnaast bespreekt Sovena Sales and Service hoe zonne-energie en LED-verlichting bijdragen aan kostenbesparing.

Andere experts, zoals Somesh Nagdev van Galvan Group en Klarvin Cijntje van Spar Awa Solutions, behandelen onderwerpen zoals bedrijfsgroei door technologie en waterbesparing in de landbouw. Het evenement sluit af met een netwerkbijeenkomst, waar ondernemers ideeën kunnen uitwisselen en contacten leggen.

Het initiatief maakt deel uit van de Global Entrepreneurship Week en benadrukt de ambitie van het ministerie om economische groei te stimuleren. Zowel ‘Gov2Biz & Biz2Biz’ als het eerdere ‘Upskill Curaçao’ richten zich op het versterken van lokale bedrijven en professionals door middel van innovatie en duurzaamheid.

Ondernemers die willen deelnemen, kunnen zich registreren via deze QR-code:

