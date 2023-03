Dinsdagvlucht van TUI is niet vertrokken uit Amsterdam, passagiers op Bonaire en Curaçao kunnen niet terug naar huis

SCHIPHOL – De passagiers van OR 365 die reizen van Curaçao via Bonaire naar Amsterdam gaan vandaag niet weg. Het toestel dat hen naar Nederland zou vliegen staat in Amsterdam en kan nog niet vertrekken vanwege een technische issue.

De andere vlucht vandaag van TUI, met vluchtnummer OR352, vertrok vanochtend wel uit Amsterdam en komt eind van de middag, zei het vertraagd, aan op Curaçao. Als alles goed gaat vliegt dat toestel op de reguliere tijd vanavond weer terug.

Vakantie

Onbevestigde bronnen zeggen dat er problemen met de Boeing 787 en vluchtnummer OR365 te maken hebben met een van de brandstofpompen.

Volgens TUI vraagt het controleren en repareren veel tijd, waardoor er een forse vertraging is ontstaan. Nederlandse vakantiegangers op Schiphol moeten een nachtje wachten voor ze op vakantie kunnen.

Vakantiegangers op Curaçao die weer naar huis zouden vliegen moeten juist een dagje langer blijven. Voor accommodatie wordt volgens TUI gezorgd.

Bonaire

Maar op Bonaire is onvoldoende accommodatie aanwezig om ook alle ticket-only passagiers een nacht hotel te bieden. Deze reizigers wordt verzocht waar mogelijk een extra nacht op hun huisadres te blijven.

TUI kijkt naar de mogelijkheid om een nader toestel in te huren om de vertraging voor de passagiers zo veel mogelijk te beperken.