Dionne Warwick treedt op voor jong talent Sint-Maarten

PHILIPSBURG – In het Casino Royale Theater op Sint-Maarten vindt op 14 december een benefietconcert plaats met de wereldberoemde zangeres Dionne Warwick. De Amerikaanse muzieklegende, bekend van klassiekers zoals “Walk On By” en “I Say a Little Prayer”, treedt voor eenmalig optreden op om jeugd en kunstonderwijs op het eiland te ondersteunen.

De opbrengst van het concert gaat naar het Bridge to Bold initiatief, dat gericht is op het vergroten van educatieve en culturele kansen voor jongeren op Sint-Maarten. Een deel van de inkomsten wordt bestemd voor studiebeurzen voor leerlingen van de Charlotte Brookson Academy for the Performing Arts, de enige middelbare school op het eiland die volledig gewijd is aan podiumkunsten. Daarnaast wordt de financiering gebruikt voor een zomerkamp op Bowie State University, waar de studenten hun talenten verder kunnen ontwikkelen.

Warwick wordt tijdens het concert vergezeld door talentvolle leerlingen van de Charlotte Brookson Academy, die een speciaal gastoptreden verzorgen. Deze samenwerking wordt door de organisatoren gezien als een avond vol culturele uitwisseling en inspiratie, waarin jong talent de kans krijgt om te leren van een gevestigde artiest.

Het concert en de samenwerking met Bowie State University maken deel uit van een breder initiatief om duurzame culturele banden en kansen te creëren voor jonge artiesten op Sint-Maarten. Naast het optreden staat er een masterclass gepland, gericht op leerlingen en hun ouders, waarmee de jongeren toegang krijgen tot kennis en vaardigheden binnen de podiumkunsten.

