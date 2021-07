Dit jaar nog 260 miljoen gulden over om een aantal wegen een toplaagje asfalt te geven

Foto – Èxtra

WILLEMSTAD – Charles Cooper is nog op zoek naar fondsen voor structureel wegonderhoud op Curaçao. Er zit nog 2,6 miljoen gulden in kas om een aantal wegen van een nieuw toplaagje asfalt te voorzien.

Gisteren gaf de minister van Verkeer en Vervoer het startsein om de ergste gaten met asfalt te vullen. Dat gebeurde met drie asfalttrucks op de rotonde van Veeris en even verderop bij Kolebra Berde. Voor de gaten in het wegdek is vier tot vijfhonderdduizend gulden beschikbaar.

