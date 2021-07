Dit weekend 170 positieve cases erbij op Curaçao

WILLEMSTAD – Het aantal besmettingen met corona heeft ook dit weekend doorgezet. In totaal 170 mensen werden zaterdag en zondag positief getest, waaronder nu ook de Deltavariant. Dat levert een testratio op van vijf procent. Vorig weekend was dat nog een half procent met maar 19 cases.

Het totaal aantal actieve coronacases is nu 405. De GGD onderscheidt daarin vier clusters van besmettingen op het eiland de grootste hebben een omvang van 60 respectievelijk 52 mensen. De situatie in het CMC blijft onveranderd met vorige week slechts twee cases op zaal en niemand in de intensive care.

