Dit zijn de Curaçaose topsporters die meedoen in Parijs Redactie 24-07-2024

Acht Curaçaose topsporters doen mee aan de Olympische Spelen in Parijs. Twee komen uit voor Aruba en zes voor Nederland. Daar zitten zeker drie medaillekandidaten bij, schrijft Caribisch Netwerk.

“En dat is echt heel bijzonder”, vertelt sportdeskundige Thakaidzwa Doran. “De Olympische Spelen, dat is het hoogst haalbare. Als je op dit niveau meedoet, dan ben je een grote.”

Hardlopen

Doran heeft hardloper Liemarvin Bonevacia de afgelopen jaren intensief gevolgd. “Die discipline van die man, dat geloof dat hij in zichzelf heeft. Hij kan geweldig goed met druk omgaan, mentaal is hij beresterk. Dat heeft hem veel gebracht!”

Bonevacia, herkenbaar aan zijn markante zonnebril, start voor de vierde keer op een Olympische Spelen. In Tokio (2021) won hij zilver met het estafetteteam van Team NL op de 4×400 meter. Het mixed estafette team kan deze Spelen bij de beste drie eindigen.

Martina

Met zijn zesde Spelen in Parijs sluit Churandy Martina zijn indrukwekkende atletiekcarrière af. Hij gaat mee als reserve van het mannenestafetteteam. Op 9 juli reageert Churandy uitgelaten op Facebook: “I di dit! Made my 6th Olympic Games!!! Kapottt blij.”

Martina komt in 2008 op zijn eerste Spelen uit voor de Nederlandse Antillen en finisht als tweede op de 200 meter achter de ongrijpbare Jamaicaan Usain Bolt. Toch geen zilveren medaille voor Churandy, want hij wordt gediskwalificeerd als uren later blijkt dat zijn voet de witte buitenlijn heeft geraakt.

“Churandy heeft de atletieksport op Curaçao een boost gegeven”, ziet Doran. “Hij was hét voorbeeld voor jongens als Liemarvin en Terrence Agard en zij zijn dat weer voor de jongste lichting atleten op het eiland. De lokale coaching is nu veel beter. Jonge Curaçaose talenten gaan al snel naar Papendal en trainen daar mee met Team NL.”

Burnet

De Olympische droom van Taymir Burnet leek in rook op te gaan nadat het estafetteteam van Botswana een snellere tijd had gelopen dan de selectie van Team NL. Maar de tijd van de Botswanen wordt niet erkend, omdat tijdens de Afrikaanse kampioenschappen een houten klapper werd gebruikt in plaats van een officieel startpistool. Dus gaat Burnet, net als Churandy Martina, toch naar Parijs.

De Nederlandse estafetteploeg eindigt dit jaar als derde tijdens de Europese Kampioenschappen in Rome. Sportdeskundige Doran sluit een medaille op de Spelen niet uit, maar had Burnet ook graag zien starten op de 200 meter. “Hij had zeker de halve finales gehaald.” In februari verbetert Taymir Burnet nog zijn persoonlijk record op de 200 meter met een tijd van 20.30 seconde. Dat is net onder de limiet van de Olympische Spelen. Maar bij het EK in juni valt Burnet buiten de finale met een tijd van 21.02 seconde.

Kogelslingeren

Denzel Comenentia is in Amsterdam geboren en kind van een Curaçaose vader en Surinaamse moeder. Na de middelbare school vertrekt hij met een studiebeurs naar de Verenigde Staten en daar woont hij nog steeds.

Comenentia kwalificeert zich in mei voor zijn eerste Olympische Spelen. Hij slingert de kogel in het Drake Stadium in Los Angeles naar 79,09 meter. Dat is verder dan de winnaar van het EK 2024 in Rome, waar Denzel zelf blijft steken op 73,45 meter.

Tennis

Het is de vierde keer dat dubbelspecialist Jean-Julien Rojer meedoet aan het herendubbeltoernooi tijdens de Olympische Spelen. ‘Juls’ speelt in Parijs samen met Robin Haase (37).

Rojer won in 2015 met de Roemeen Horia Tecau het dubbeltoernooi van Wimbledon en de ATP World Tour Finals en in 2017 de US Open. In 2022 werd hij met Marcelo Arévalo uit El Salvador herendubbelkampioen van Roland Garros.

Zeilen

Odile van Aanholt heeft de zeilgenen van haar vader Cor van Aanholt die in 2000 op de Olympische Spelen van Sidney uitkwam voor de Nederlandse Antillen. Odile is op Curaçao geboren en deed in 2016 mee aan de Olympische Spelen in Rio de Janeiro, als lid van het Arubaanse team.

Dit jaar doet Odile voor Team NL een gooi naar Olympisch goud met haar zeilpartner Elise de Ruijter. De twee werden in 2021 al wereldkampioen in de 49er FX-klasse. Dit jaar won Odile zilver op het WK met Annette Duetz.

Just van Aanholt is de broer van Odile en plaatste zich november 2023 voor deelname aan de Olympische Spelen in Parijs. Na Londen in 2012 en Rio de Janeiro in 2016, is dit de derde keer dat Just, die op Curaçao is geboren, voor Aruba uitkomt tijdens de Spelen. Op het Wereldkampioenschap van 2023 eindigde hij op de 62ste plaats.

Schieten

Sportschutter Philip Elhage behoort tot de wereldtop in zijn discipline 10 meter luchtpistool. Hij eindigde bij de Olympische Spelen in Tokio in 2021 als nummer 35. Philip combineert zijn werk en gezinsleven op Curaçao met een bestaan als topsporter. Als lid van het Arubaanse Olympische Team kan hij meedoen aan internationale toernooien en de Olympische Spelen.

Philip weet wat hem te doen staat in Parijs. “Op de baan ben ik maar met één ding bezig: het schot. Een goed ritme, zo hou ik mijn focus. In Tokio dacht ik nog te veel aan het resultaat tijdens de wedstrijden.”

