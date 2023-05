Dive Center Pietermaai opent nieuwe locatie in UNESCO Werelderfgoed pand

WILLEMSTAD – Dive Center Pietermaai heeft haar nieuwe locatie geopend in een monumentaal pand dat deel uitmaakt van het UNESCO Werelderfgoed. De opening werd verricht door medeoprichters Bas Fillipini en Daan Drechsel.

De nieuwe locatie komt op een tijd dat de economie van Curaçao groei doormaakt, mede door geplande uitbreidingen van overnachtingsplekken in het hart van Willemstad.

Daan Drechsel, manager van Dive Center Pietermaai, zei tijdens de opening. “Dit is een geweldige dag! Ik ben supertrots op ons team, hun steun en geduld terwijl er gewerkt werd aan iets groters en beters. Het is fantastisch om te zien waar we nu staan en wat we samen hebben bereikt.”

Het duikcentrum kijkt ernaar uit om bezoekers te verwelkomen op de nieuwe locatie.