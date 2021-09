Divemaster redt manta op Bonaire

1 Delen

KRALENDIJK – De Bonairiaanse divemaster Rugene Marinus, beter bekend als Spider, kreeg afgelopen week de mooiste ervaring uit zijn leven toen een Mantarog hem tijdens een duik om hulp vroeg.

Spider was met zijn Amerikaanse gasten op weg voor een tweede duik. Tijdens de duik voor de kust van Bonaire kwam een grote manta vanuit het diepe op de groep af. “De divemaster zag onmiddellijk dat de Manta hulp nodig had omdat een grote knot visserslijnen zichtbaar was”. De lijnen werden verwijderd, de manta maakte een salto en verdween in het diepe. Door wat foto’s werd de manta officieel geregistreerd als een nieuwe soort en gaf het de naam “Spyphill”.

