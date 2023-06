Diverse onderwijs vacatures Miguel Pourier Academy Curaçao

“Proactive Education Beyond Boundaries”

Miguel Pourier Academy (MPA), sinds schooljaar 2015-2016 opgericht en gevestigd op het altijd zonnige Curaçao, is een volwaardige mavo, havo, vwo+ voortgezet onderwijs dagopleiding voor Nederlandstalig Onderwijs in het Buitenland (aangesloten bij Stichting NOB). Leerling, team, talent, onderwijs, vernieuwing, ontwikkeling, meertaligheid, altijd in beweging en maatschappelijke betrokkenheid staan bij ons centraal.

Onverwachts en helaas blijkt dat wij onze nieuwe collega, wegens ziekte in zijn zeer nabije omgeving niet in augustus binnen ons team mogen verwelkomen. Wij moeten daarom opnieuw een oproep plaatsen voor een:

Docent geschiedenis en/of Docent filosofie ( 1FTE)*

( Trajectcoach (docent algemeen vormende vakken 3/4 MAVO) (1FTE)

Docent Frans voor (0,17FTE)**

* 1fte=36 uur ** 0,17fte=6 uur

Ben je:

Enthousiast, proactief en flexibel

Bereid mee te denken over innoverend onderwijs

Een multitasker en hands-on ingesteld

Bereid om te werken binnen de richtlijnen van ons concept waar differentiëren noodzakelijk is

Bereid om meerdere vakken te geven aan onze mavo leerlingen (trajectcoach)

Creatief in de manier van lesgeven en het hanteren van verschillende methodes en werkvormen

Beschik je over:

Uitstekende mondelinge vaardigheid in zowel de Nederlandse als de Engelse taal;

Uitstekende contactuele eigenschappen

Een eerste of tweedegraads bevoegdheid

Een pabo+ bevoegdheid (trajectcoach)

Haal je voldoening uit uitdagingen aangaan, wil je de visie en missie van deze unieke, jonge school op Curaçao, met trots en samen met ons team uitdragen, neerzetten, verder ontwikkelen en professionaliseren, terwijl je woont op een tropisch eiland?

En:

Vind je, net als wij, ieder kind uniek

Wil je samen met ons de leerlingen opleiden tot wereldburgers die hun ambities waar durven maken

Heb je de intentie om je voor langere tijd te vestigen op Curaçao of woon je al op Curaçao?

Mail ons dan een korte motivatiebrief, een cv en bij voorkeur een kort introductiefilmpje waarin je jezelf voorstelt, voor 1 juli naar: [email protected] ter attentie van Esmee Jakobs.

Voor meer informatie over onze school verwijzen wij naar onze website: www.pourieracademy.com of onze Facebookpagina. Inschaling vindt plaats conform de Onderwijs loonschalen Curaçao.

