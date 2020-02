Diverse personen en boten door de Kustwacht aangehouden in het weekend

35 Gedeeld

Foto – Kustwacht Caribisch Gebied

Willemstad – Zondagnacht detecteerde het Rescue and Coordination Center (RCC) van de Kustwacht een verdacht voertuig in de buurt van Fuikbaai.

Het RCC dirigeerde direct een eenheid richting het vaartuig om dit te controleren. Bij aankomst ontdekte men een yola type boot met drie personen van Venezolaanse afkomst aan boord. De personen en de yola zijn naar de kustwachtsteiger gebracht en aldaar aan het KPC overgedragen.

Op dat moment detecteerde het RCC wederom verdachte vaartuigen in de buurt van Fuikbaai waarop weer een Metal Shark richting Fuikbaai werd gedirigeerd. Ook werd een kustwachtlandpatrouille naar het gebied gestuurd en werd het KPC en de Douane ingelicht. Op de locatie vond men twee lokale vaartuigen met lokale personen aan boord. De personen en de boten zijn ook naar de kustwachtsteiger gebracht en aan het KPC overgedragen.

Na een onderzoek in het gebied zijn balen met vermoedelijke drugs, een aap, emmers met wapens en munitie geconfisqueerd. Het onderzoek in deze zaak loopt. Dit resultaat is mogelijk gemaakt door de goede samenwerking tussen de Kustwacht Caribisch Gebied, het Korps Politie Curaçao en de Douane.