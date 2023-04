Diverse vacatures Vidanova groep Curaçao

Vidanova groep bestaat uit onder meer Vidanova Pensioenfonds, Vidanova Bank, Vidanova Life en Vidanova Management and Administrative Services (“ ViMAS”). ViMAS is de uitvoerende organisatie binnen de groep en voert het beheer van Vidanova Pensioenfonds, van Vidanova Life en enkele andere pensioenfondsen die hun beheer aan Vidanova hebben uitbesteed. Namens ViMAS is Deloitte op zoek naar kandidaten voor de volgende functies:

Senior Finance Officer; (t.b.v. onder meer Vidanova Pensioenfonds en Vidanova Life)

Administrative Officer Pension Payments; ( t.b.v. onder meer Vidanova Pensioenfonds en Vidanova Life)

Administrative Officer Life Insurances; (t.b.v Vidanova Life)

Management Secretary; ( t.b.v Vidanova Pensioenfonds, Vidanova Life en ViMAS)

Marketing Specialist. (t.b.v de Vidanova groep)

Senior Finance Officer

De Senior Finance Officer levert een bijdrage aan de totstandkoming en uitvoering van het afdelingsplan, verricht controle werkzaamheden en verzorgt de financiële administratie t.b.v. Vidanova pensioenfonds, Vidanova Life en andere klanten van ViMAS

De functie

Als Senior Finance Officer levert u een bijdrage aan de totstandkoming van het afdelingsplan en formuleert u in samenspraak prestatiedoelen voor het eigen organisatieonderdeel. U draagt zorg voor de uitvoering van het afdelingsplan voor het eigen organisatieonderdeel, bewaakt de realisatie van gestelde prestatiedoelen en gemaakte afspraken, signaleert tijdig knelpunten en adviseert over oplossingen. U voert complexe berekeningen uit t.b.v. het grootboek en controleert de financiële mutaties en verzorgt periodieke (management) rapportages en cashflow overzichten. U draagt zorg voor de uitvoering van de financiële administratie en voor de onderlinge afstemming tussen de diverse deeladministraties. U coördineert en draagt zorg voor de communicatie en correspondentie aan sponsoren omtrent de rekening courant binnen de geldende tijdslimiet. U ondersteunt bij de diverse belastingtechnische vraagstukken aangaande Vidanova pensioenfonds, Vidanova Life, ViMAS en de overige VIMAS cliënten en assisteert de Head Finance in alle voorkomende administratieve werkzaamheden. Tot slot geeft u functioneel begeleiding en supervisie aan junior medewerkers en controleert de werkzaamheden op juistheid en volledigheid.

Uw profiel

U beschikt minimaal over een MBO opleiding aangevuld met cursussen in het financiële vakgebied en u heeft minimaal 5 jaar werkervaring in een vergelijkbare functie in, bij voorkeur, de pensioen en/of verzekeringssector. U beschikt over theoretische en administratief-technische kennis van het financiële vakgebied en u heeft inzicht in organisatorische, financiële, technische, economische en juridische samenhangen in relatie tot het eigen werkterrein. U bent vaardig in het werken met relevante applicaties (MS Office, Exact, Profit) (kennis van Altair is een pre). U bent accuraat, georganiseerd, stressbestendig en vaardig in het adviseren. U beschikt over mondelinge en schriftelijke vaardigheid van het Nederlands, Engels en Papiamentu.

Administrative Officer Pension Payments

De Administrative Officer Pension Payments verricht de uitbetaling van pensioenuitkeringen aan pensioengerechtigden, van periodieke uitkeringen aan rechthebbenden ten behoeve van Vidanova pensioenfonds, Vidanova Life en andere instellingen waaraan ViMAS diensten verleent.

De functie

Als Administrative Officer Pension Payments bent u verantwoordelijk voor de uitbetalingsadministratie. U verzamelt, verwerkt, controleert en archiveert gegevens voor het correct en tijdig uitbetalen van de pensioenen. U verricht de juiste en volledige verwerking van complexe bruto en netto berekeningen en berekent, controleert en verricht de wettelijke belastingen en afdrachten. U coördineert de tijdige aanlevering van de attestatie de vita, controleert deze en draagt zorg voor de stopzetting en voortzetting van pensioenbetaling als gevolg daarvan. U draait uitbetalingsslips, overzichten met wettelijke afdrachten en de journaalposten uit, verzend deze aan betrokken partijen en fungeert als aanspreekpunt voor vragen hierover. U controleert waar nodig de aanpassingen in de rekenkundige tabellen van de pensioenapplicaties en levert een bijdrage aan de aansluiting tussen de pensioenadministratie, de uitbetalingsadministratie en de financiële administratie. Tot slot onderhoudt u contact met gepensioneerden en geadministreerde pensioenfonds(en) over de pensioenuitbetalingen, handelt klachten af en organiseert, samen met de Inspectie der Belastingen, informatiesessies voor deze klantgroepen.

Uw profiel

U beschikt over een afgeronde MBO opleiding in financieel-administratieve richting en u heeft minimaal 3 tot 5 jaar werkervaring in een administratieve functie, bij voorkeur binnen de salarisadministratie en/of bij een pensioenfonds of levensverzekeraar. U beschikt over administratief-technische kennis van het vakgebied en kennis van relevante wet- en regelgeving, (salaris-) administratieve voorschriften en procedures. U bent vaardig in het voeren van een salarisadministratie en in het samenstellen van (management) informatie. U bent vaardig in het werken met relevante applicaties (MS Office en Profit). U bent vaardig in het klantgericht te woord staan van interne en externe klanten en u bent kwaliteitsgericht en beschikt over analytisch denkvermogen. U beschikt over mondelinge en schriftelijke vaardigheid van het Nederlands, Engels en Papiamentu.

Administrative Officer Life Insurances

De Administrative Officer Life Insurances draagt zorg voor een correcte registratie van nieuwe en bestaande verzekeringspolissen en verricht administratief-ondersteunende werkzaamheden ten behoeve van de polis administratie voor meerdere klantaccounts.

De functie

Als Administrative Officer Life Insurances verwerkt u nieuwe verzekeringsaanvragen, controleert de aangeleverde gegevens op juistheid en volledigheid en wint indien nodig nadere inlichtingen in. U houdt het polis administratiesysteem up-to-date middels het invoeren van alle gegevens, documenten en overige informatie ten behoefte van offertes en (nieuwe) verzekeringspolissen en u maakt klantdossiers aan in het Customer Relationship Management (CRM) systeem en houdt deze up-to-date. U correspondeert met o.a. klanten, salesmedewerkers brokers en/of medisch acceptanten, verstrekt informatie, ondersteunt bij het invullen van aanvragen en informeert bij wijzigingen of aflopende termijnen. U coördineert als centrale contactpersoon het gehele medische acceptatie proces, brengt de klant/broker in contact met de medisch adviseur, maakt de benodigde afspraken voor o.a. medische keuring en doktersbezoeken, monitort voortgang en verzamelt resultaten. Tot slot stelt u (financiële) deeloverzichten op die te maken hebben met verzekeringen, draait deze uit, verzamelt daartoe relevante gegevens en signaleert onvolkomenheden.

Uw profiel

U beschikt over een afgeronde MBO opleiding in een financiële (bedrijfs)administratieve richting; ervaring binnen een verzekeraar is een pre. U beschikt over administratief-technische kennis van het vakgebied en basis kennis van levensverzekeringsproducten en -diensten. U bent vaardig in het nauwkeuring invoeren van gegevens in geautomatiseerde systemen en bestanden en in het zorgvuldig vergelijken en controleren van informatie. U bent vaardig in het werken met relevante applicaties (MS Office, Exact en administratiesystemen), stressbestendig en accuraat. U beschikt over mondelinge en schriftelijke vaardigheid van het Nederlands, Engels en Papiamentu.

Management Secretary

De Management Secretary verzorgt een efficiënte administratieve en secretariële ondersteuning aan de directie van Vidanova pensioenfonds, Vidanova Life en ViMAS.

De functie

Als Management Secretary draagt u zorg voor efficiënte secretariële en administratieve ondersteuning aan de directie. U schat binnengekomen correspondentie op belang en urgentie in en voegt op eigen initiatief en naar eigen inzicht de voor de afhandeling benodigde informatie toe. U fungeert als eerste aanspreekpunt voor externe instanties en als vertrouwenspersoon voor de directie. U bewaakt de agenda van de directie, houdt deze bij, onderhoudt de nodige contacten daartoe en maakt afspraken t.b.v. de directie en stelt prioriteiten bij het maken van afspraken. U organiseert en bereidt uiteenlopende vergaderingen voor, completeert vergaderstukken, voegt relevante achtergrondinformatie toe en attendeert op bijzondere aandachtspunten. U verzorgt de logistieke afhandeling van de documenten voor het bestuur en draagt zorg dat ze tijdig en correct ondertekend worden. Daarnaast notuleert u bij vergaderingen en bewaakt de voortgang en afdoening van gemaakte afspraken en genomen besluiten (in de talen Nederlands, Engels en Papiamentu). U coördineert en monitort de Corporate Governance en KYC-vereisten van ViMAS en de entiteiten die door VIMAS worden bediend. U draagt zorg dat alle gegevens up-to-date zijn op basis van de gestelde vereisten en zorgt voor de correcte administratieve vastlegging van alle benodigde gegevens van nieuwe leden tot bestuur.

Uw profiel

U beschikt over een afgeronde MBO opleiding in administratief- secretariële richting en u heeft minimaal 3 jaar werkervaring in een vergelijkbare functie. U beschikt over algemene toepassingsgerichte kennis op gebied van administratie en/of communicatie en u bent vaardig in het verrichten van managementondersteuning en secretariële en administratieve werkzaamheden. U bent in staat hoofd en bijzaken van elkaar te onderscheiden t.b.v. sterke vergaderverslagen. U bent vaardig in het werken met relevante applicaties zoals MS Office; kennis van Profit is een pre. U bent zelfstandig, betrouwbaar, discreet, confidentieel en loyaal. U beschikt over goede mondelinge en schriftelijke vaardigheid van het Nederlands, Engels en Papiamentu.

Marketing Specialist

De Marketing Specialist verzorgt de beleidsontwikkeling, –implementatie, evaluatie en advisering op het gebied van marketing voor Vidanova groep in zijn geheel en de verschillende entiteiten binnen de groep in het bijzonder Vidanova Pensioenfonds, Vidanova Life, Vidanova Bank en ViMAS.

De functie

Als Marketing Specialist draagt u zorg voor de beleidsontwikkeling, –implementatie, evaluatie en advisering op het gebied van marketing. U signaleert en analyseert relevante ontwikkelingen op het gebied van marketing, vertaalt deze naar consequenties voor de organisatie en adviseert hierover. U stelt een jaarplanning en begroting op voor wat betreft marketing en draagt zorg voor de implementatie, evaluatie en vastlegging hiervan. U brengt de wensen en behoeften van de markt in kaart door middel van het uitvoeren of coördineren van marktonderzoek en vertaalt dit naar een concurrentieanalyse. U creëert zowel offline als online marketingcampagnes in onder meer Google Ads en op social media. U organiseert promotieacties en evenementen, schrijft en stelt nieuwsbrieven en artikelen op en beheert de website. Tevens beheert en monitort u de marketingbudgetten en ondersteunt de “verkoopafdelingen” door het nodige materiaal ter beschikking te stellen. U adviseert over het positioneren van producten of diensten op basis van marktkennis en consumentenpercepties en ontwikkelt nieuwe producten om in de markt te zetten en adviseert hierover aan de directie. Tot slot bewaakt u het Vidanova- imago en draagt zorg voor het verbeteren van de naamsbekendheid.

Uw profiel

U beschikt over een afgeronde HBO opleiding in Marketing Management of vergelijkbare opleiding en u heeft minimaal 3 jaar werkervaring in een vergelijkbare functie. U beschikt over theoretische kennis op het vakgebied van marketing en u heeft kennis van en ervaring met projectbeheer en projectmanagement. U heeft kennis van en bent vaardig in het opstellen van plannen en adviezen en in het ontwikkelen, uitdragen en verdedigen van beleid, nieuwe ideeën en concepten. U beschikt over analytische en probleemoplossende vaardigheden en u bent betrouwbaar, discreet, confidentieel en loyaal. Daarnaast bent u assertief, resultaatgericht en stressbestendig. U beschikt over mondelinge en schriftelijke vaardigheid van het Nederlands, Engels en Papiamentu.

Procedure

Deloitte Dutch Caribbean zal deze procedure uitvoeren namens Vidanova. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Mw. Pauline Godschalk – Hageman via +5999 433 3332 of via [email protected]. U kunt uw sollicitatiebrief en CV uiterlijk 15 mei 2023 e-mailen naar Mw. Pauline Godschalk – Hageman via [email protected]. U ontvangt binnen drie werkdagen een ontvangstbevestiging. Een assessment, een referentieonderzoek en een medisch onderzoek kunnen deel uitmaken van de selectieprocedure. Uw sollicitatie wordt vertrouwelijk behandeld.

Schrijf je in voor de vacature nieuwsbrief Curacao.nu heeft hét vacatureplatform van het eiland. Wil jij geen vacature missen? Meld je dan hieronder direct aan voor de nieuwsbrief met het actuele vacatureaanbod. Deze ontvang je wekelijks in je mailbox. Klik hier om je in te schrijven.