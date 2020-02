DJ X Outsiders & Darkraver bij Madero Ocean Club

18 Gedeeld

De legendarische DJ Darkraver en meester van de stevige house, DJ Outsiders staan 12 februari bij Madero Ocean Club!

Zoals ze zelf zeggen : ‘ Het publiek heeft behoefte aan een echt feestje, waar het vooral om de ouderwetse gezelligheid en muzikale diversiteit draait.’ 10.000 mensen in AFAS live of een uitverkochte Sensation Black, deze jongen hebben het allemaal gedaan en nu is het tijd om Curaçao onveilig te maken.

DATUM : 12 februari 2020

TIJD : 20:00 uur – 02:00 uur

HAPPY HOUR: 20:00 uur – 22:00 uur

GRATIS entree voor 22:00 uur – na 22.00 uur 10 Nafl.

VIP: Wil je nog meer genieten van dit event met je eigen vriendengroep? WhatsApp: +59995219012

LOCATIE : MAMBO beach boulevard, Madero Ocean Club.

Mis geen enkel evenement en volg de facebook pagina van Madero Ocean Club https://www.facebook.com/MaderoOceanClub/