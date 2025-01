Nieuws Curaçao Documentaire belicht Curaçaose schoonmaakcampagne Dick Drayer 18-01-2025 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Een documentaire van bijna een uur over de schoonmaakcampagne Di bo, Pa bo, Ku bo van de Curaçaose overheid is nu te bekijken via de website van Curacao.nu. De film werpt een blik op de grootschalige opruimacties en de problematiek rond afvaldumping op het eiland.

De documentaire toont beelden van wijken en natuurgebieden die zwaar vervuild zijn door illegale afvaldumping. Ook wordt er aandacht besteed aan de inspanningen om met gerichte maatregelen, zoals gratis afvalverwerking en bewustwordingscampagnes, het eiland schoner te maken.

De propagandafilm laat naast successen ook de uitdagingen zien: van de hardnekkige gewoonte van bewoners om afval overal achter te laten tot de hoge kosten van afvalverwerking. Daarnaast komen betrokkenen, zoals buurtbewoners en ambtenaren, aan het woord over de impact van vervuiling en de noodzakelijke gedragsverandering.

Volgens de overheid benadrukt de film hoe ernstig de vervuilingsproblematiek is en hoe belangrijk een schone leefomgeving is voor Curaçao. Met meer dan 95 klachten in korte tijd over rook, stank en illegale stortplaatsen, vormt afval een groot milieuprobleem. De campagne Di bo, Pa bo, Ku bo probeert hier verandering in te brengen door bewustzijn te vergroten en oplossingen te bieden.

De documentaire belicht ook de rol van vrijwilligers zoals ‘Kunukuman’, een man die al jarenlang mensen mobiliseert om straten en plekken waar vuil illegaal is gestort opte ruimen en om anderen te inspireren tot actie.