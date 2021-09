Documentaire Churandy Martina binnenkort te zien bij The Movies Punda

43 Gedeeld

Foto's – facebook Churandy Martina

WILLEMSTAD – De documentaire over het leven en de carrière van de Curaçaose atleet Churandy Martina is binnenkort te zien in de bioscoop The Movies Punda. In het weekeinde van 18 en 19 september gaat de docu, geproduceerd door de Curaçaoënaar Thakaidzwa Doran, in première.

Begin van dit jaar hebben Doran en Wasserman de krachten gebundeld om te werken aan een documentaire over het leven van de bekende Curaçaose atleet en over zijn laatste deelname aan de Olympische Spelen in Tokio, schrijft het Antilliaans Dagblad. De documentaire duurt 53 minuten en is door het digitale platform Videoland, dat onder RTL Nederland valt, gekocht.

