Documentaire over Curaçaose honkballers in de Amerikaanse MLB

WILLEMSTAD – De documentaireserie ‘Homerun Curaçao’ belicht het succes van Curaçaose jonge mannen in de Noord-Amerikaanse honkbaltop. Het kleine eiland blijkt hofleverancier van honkbaltalent. Komende woensdag start een driedelige serie van Omroep Zwart en IDTV op de Nederlandse televisie.

Een op tienduizend inwoners van het eiland Curaçao wordt professioneel honkbalspeler in Noord-Amerika. Vijf spelers uit de Noord-Amerikaanse Major League Baseball, de eredivisie van het honkbal, zijn afkomstig van Curaçao.

Hoe deze sporters vanaf een klein eiland terechtkwamen in de miljoenencompetitie van Amerika, is te zien in deze nieuwe documentaireserie van bedenker en IDTV-producent Wensly Francisco.

Francisco is onder meer bekend van zijn werk als Creative Director bij Het Huis van Asporaat waar hij films, series en documentaires ontwikkelt voor onder andere Netflix, Amazon, Videoland en de NPO. In 2020 maakte Francisco de documentaireserie Rauw Curaçao, over de impact van Covid-19 op het eiland.

Grote namen

In de documentaire komen professionals Jurickson Profar, Andrelton Simmons en Didi Gregorius aan het woord en uiteraard de grote man in het Curaçaose honkbal Hensley Meulens.

“Na tien jaar vechten heb je ook wat”, zegt Francisco, die het idee voor de documentaire al in 2013 pitchte bij BNN/VARA, maar uiteindelijk pas succes heeft als hij bij IDTV aan de slag gaat als documentaire producent en omroep Zwart wordt opgericht.

Streamer

Wie op de eilanden geen Nederlandse TV kan kijken, maar wel toegang heeft tot NPOStart of NLZiet, kan de serie online bekijken.

“Maar ik ben in gesprek met een grote streamingdienst in Amerika om een gedramatiseerde film te maken over het Curaçaose honkbal als hofleverancier van de MLB”, zegt Francisco, die nog niet mag verklappen welke streamer dat is.

De driedelige serie van Omroep Zwart en IDTV is te zien vanaf drie mei, elke woensdag om 21.45 uur op NPO 3 en NPO Start.