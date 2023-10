Documentaire over Curaçaose jazzlegende Cedric Dandaré in première

WILLEMSTAD – In een unieke samenwerking tussen de legendarische gitarist Cedric Dandaré en het Prinses Wilhelmina Fonds, gaat op donderdag 12 oktober de documentaire ‘Rhythmical Nature, herensia i legado di Cedric Dandaré‘ in première bij The Movies Otrobanda.

De documentaire, die het fascinerende leven van Dandaré in beeld brengt, is onderdeel van een fundraiser georganiseerd door het fonds in de strijd tegen borstkanker.

Cedric Dandaré, vaak beschouwd als de pionier van ‘Curajazz’, fuseerde harmonieën uit de jazz met ritmes uit Curaçao en verwierf daarbij internationale faam.

In de jaren ’80 was hij één van de eersten die deze fusie succesvol introduceerde en hij volgde als eerste Curaçaose musicus een conservatoriumopleiding in Nederland om jazzmusicus te worden.

Samen met bassist Eric Calmes behoorde hij tot de eerste golf van artiesten die de Curaçaose muziek aan jazz koppelde in een tijd waarin Europa nog onbekend was met Antilliaanse muziek.

Het verhaal achter het gelijknamige album, dat in 1995 door Dandaré werd uitgebracht op het wereldberoemde platenlabel Columbia, staat centraal in de documentaire. Met dit album was Dandaré wederom een pionier, als eerste Curaçaose musicus die de interesse van een dergelijk prestigieus label wist te wekken.

De documentaire schijnt een licht op zijn muzikale reis en bevat interviews met collega-musici zoals Eric Calmes, die vertelt over hun gezamenlijke start in Nederland, en drummer Lucas van Merwijk, die zijn bewondering voor Dandaré’s muziek deelt.

In het kader van de Borstkankermaand worden alle opbrengsten van de première op 12 oktober in The Movies Otrobanda, evenals de matineevoorstelling op 15 oktober in The Movies Punda, gedoneerd aan het Wilhelminafonds.