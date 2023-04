Documentaireserie Nederland onderzoekt mogelijke misstappen in rechtssysteem Curaçao

HILVERSUM – De roofmoord op de Chinese tokohouder Zufeng Li houdt de Curaçaose gemoederen in december 2014 en de maanden daarna aardig bezig. Niet voor het eerst is een Chinees, met een winkel op Curaçao, slachtoffer van gewelddadige criminaliteit. De Chinese consul zit vlak daarna met de toenmalige premier om tafel en eist krachtdadig optreden en bescherming van de Chinese gemeenschap op het eiland.

Vernond Rombley is net negentien als hij vijftien jaar gevangenisstraf krijgt voor die roofmoord. De jongen – die nooit eerder met justitie in aanraking kwam – zit inmiddels acht jaar vast in de SDKK-gevangenis op Curaçao. Hij blijft volhouden onschuldig te zijn, zo blijkt uit de nieuwe KRO-NCRV documentaireserie De zaak-Rombley.

Een team van onderzoeksjournalisten van KRO-NCRV volgde een jaar lang de inmiddels 27-jarige Vernond Rombley en zijn advocaten, het Nederlandse advocatenechtpaar Geert-Jan en Carry Knoops. Zij strijden samen met een team van onderzoekers en deskundigen voor Rombley’s vrijlating. De jongen werd in 2016 onherroepelijk veroordeeld als schutter van de brute roofmoord.

Schutter

De beveiligingscamera in de kleine toko van de Chinese Zufeng Li registreert op 20 december 2014 een vreselijk misdrijf. De supermarkteigenaar wordt met een pistool neergeschoten, zo is te zien op de originele camerabeelden in de documentaireserie.

De overvallers grijpen daarna een paar honderd dollar uit de winkel en verdwijnen. Niet lang daarna wordt de 19-jarige Vernond Rombley als schutter aangewezen. Het belangrijkste bewijs vormen WhatsApp-gesprekken naar een aantal meisjes, waarin hij bekent dat hij deze moord heeft gepleegd.

Appjes

Het makersteam kreeg bij mate van hoge uitzondering toegang tot de gevangenis in Koraal Specht, waar Vernond Rombley voor het eerst ook zelf zijn verhaal kon vertellen, aan KRO-NCRV-regisseur Nick Felix en onderzoeksjournalist Annemieke Ruggenberg. Hij vertelt dat de appjes stoerdoenerij waren om aandacht te trekken van meisjes.

Dankzij analyses van die app-gesprekken, de beelden van de roofmoord en het strafdossier, vinden de advocaten van Rombley en het team van experts steeds meer bewijzen voor zijn mogelijke onschuld.

Het politieonderzoek is volgens hen karig uitgevoerd. Bovendien was de druk vanuit de Chinese gemeenschap om deze zaak snel op te lossen groot. In de documentaireserie is te zien hoe de veroordeling niet alleen het leven van Vernond, maar ook dat van zijn familieleden drastisch verandert.

NPO3

De zaak-Rombley is de derde documentaireserie in het dossier ‘Onschuldig Vast?’ van KRO-NCRV, waarbij een team van onderzoeksjournalisten geruchtmakende en omstreden zaken onder de loep neemt en fouten in rechtssystemen aan het licht brengt.

De zaak-Rombley is te zien op woensdag 10, 17 en 24 mei op NPO Start en bij KRO-NCRV om 21.15 uur op NPO 3.